به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر امام ا اشاره به آبگرفتگیهای اخیر در این شهرستان اظهار کرد: با تمام وجود و نهایت تواضع از همه مردم بندر امام عذرخواهی میکنم هر چند این عذرخواهی هیچ چیزی را جبران و دردی را دوا نمیکند.
وی ادامه داد: از تلاشهای شبانهروزی همه سازمانها، ارگانها و نهادها به ویژه پاسداران و بسیجیان تشکر میکنم که باز هم مانند همیشه در کنار مردم بودند و خدمتی ماندگار انجام دادند که جا دارد از همین تریبون و فرصت استفاده کرده و هفته بسیج را به همه بسیجیان تبریک و تهنیت عرض کنم.
خطیب جمعه بندر امام عنوان کرد: اگر جای مسئولان اجرایی شهرستان و بندر امام خمینی بودم، به خاطر این بیکفایتی و اینکه محصول این چند سال مدیریت آنها این فجایعی است که در منطقه رخ میدهد و زندگی مردم را نابود کرده، برای کاهش درد و ناراحتی مردم استعفا میدادم و آخرت خود را بخاطر چند روز دنیا خراب نمیکردم.
حجت الاسلام عبادی یادآور شد: مدیری که توان مدیریت ندارد باید استعفا بدهد و برود که اگر چنین نکند، خیانت به نظام و انقلاب کرده و ماندن او چیزی جز ضرر برای نظام ندارد. در ایامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تقویت امید و ایمان در میان مردم را از مسئولان مطالبه میکنند، به خاطر ضعف مدیریت شهری این چنین خانههای مردم زیر آب برود و این همه خسارت را به مردم در این شرایط سخت اقتصادی وارد کند، چگونه قابل توجیه است؟
وی تأکید کرد: آنچه بیشتر از هر چیزی که مردم را آزار میدهد، تکرار این حوادث تلخ است که محصول بیکفایتی بعضی از مسئولان اجرایی شهرستان بندر امام است. در چند سال اخیر نگاههای سیاسی، متکبرانه، خودخواهیها و قدرتطلبیهای برخی مدیران اجرایی، باعث ضایع شدن حقوق مردم بندر امام شده است.
امام جمعه بندر امام تصریح کرد: همین نگاهها باعث عقبماندگی بندر امام شده که انتظار مردم این شهر از رئیس جمهور انقلابی، وزیر کشور، نمایندگان مجلس خبرگان و استاندار خوزستان این است که به بازیهای سیاسی و وعدههای بیسرانجام پایان دهند و حقوق مسلم مردم بندر امام را به رسمیت شناخته و آنها را به مردم بازگردانند.
حجت الاسلام عبادی یادآور شد: نکته دیگر اینکه مردم علت این اتفاقات تلخ را نبود برخورد قاطع و عبرتآموز با مقصران آبگرفتگی سال ۹۹ میدانند. امروز مطالبه اول مردم از دستگاه قضائی، امنیتی و نظارتی این است که با هر مسئولی در هر رده و جایگاهی قرار دارد و در تکرار این حادثه نقشی داشته است، در سریعترین زمان ممکن برخورد قاطع و عبرتآموز بشود و در این رابطه هیچ تساهل و تسامحی پذیرفتنی نیست.
وی اظهار کرد: چرا که با وجود اینکه دو ماه پیش همه تذکرات لازم را در نماز جمعه در مورد لزوم جلوگیری از تکرار حوادث تلخ آبگرفتگی سال ۹۹ داده بودم اما هیچ توجهی صورت نگرفت و تدابیر لازم برای هشدارهای هواشناسی اندیشیده نشد.
خطیب جمعه بندر امام بیان کرد: سوال دیگر مردم از مدیران اجرایی این است که هزینههای صدها میلیارد تومانی که بعد از آبگرفتگی سال ۹۹ اختصاص داده شد، کجا رفت و کجا هزینه شد و اگر هزینه شده چرا هیچ نتیجهای حاصل نشده است؟ نهادهای بازرسی این موضوع را پیگیری، بررسی و برای مردم شفافسازی کنند.
حجت الاسلام عبادی تصریح کرد: خواسته بعدی مردم این است که به صورت واقعی برآورد خسارت و جبران خسارت صورت گیرد چرا که در این شرایط سخت اقتصادی جبران آن همه خسارت وارده به زندگی مردم واقعاً دشوار و از عهده خانوادههای خسارتدیده خارج است. بنابراین باید به صورت دقیق، واقعی و عادلانه این خسارتها جبران شود تا مرهمی بر درد مردم رنجدیده باشد.
وی یادآور شد: از همه مدیران کشوری، استانی و شهرستانی، صنایع پتروشیمی و بنادر درخواست دارم هر اقدامی برای رفع معضل آبگرفتگی بندر امام لازم است از همین امروز انجام دهند و شبکه دفع آبهای سطحی و فاضلاب را به صورت کامل اجرایی کنند چرا که مردم به اندازه کافی هزینه بیتوجهی ما را پرداخته و تحمل کردهاند.
