به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان امروز شنبه در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ در فولاد شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال به دلیل دوری طولانی مدت محمدحسین مرادمند برای انتخاب خط دفاعی با مشکلات زیادی روبه‌رو است. او با توجه به محدود بودن بازیکنان در پست دفاعی یا باید با ۳ دفاع به کار خود ادامه دهد و یا باید تغییر تاکتیک دهد تا بتواند مقابل تیمی مانند ذوب‌آهن پیروز از زمین خارج شود. سابقه نشان داده نکونام به بازیکنان خود بیشتر از تغییر تاکتیک ایمان دارد و در حال حاضر هم که استقلال با یک ترکیب به نتایج خوب دست یافته است بعید است تغییر تاکتیک دهد.

انتظار می‌رود سرمربی تیم فوتبال استقلال در بازی امروز در خط دفاعی از ایمان سلیمی، آرمین سهرابیان و روزبه چشمی استفاده کند و همین موضوع باعث خواهد شد تا او دست به تاکتیک خود نزند.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب آهن به شرح زیر است:

سید حسین حسینی، ایمان سلیمی، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، مهدی مهدی‌پور، زبیر نیک نفس، آرش رضاوند، ابوالفضل جلالی، کوین یامگا، مهرداد محمدی و گوستاوو بلانکو.