شهادت ۶۶ خبرنگار در حملات اشغالگران به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اتحادیه اصحاب رسانه در فلسطین اعلام کرد که از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون ۶۶ خبرنگار از جمله شش خبرنگار زن به شهادت رسیده‌اند.

به تازگی نیز «فرح عمر»، خبرنگار و «ربیع المعماری»، فیلمبردار شبکه الیمیادین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروه خبری این شبکه در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله وحشیانه و نازیستی رژیم اشغالگر صهیونیستی را به خبرنگاران شبکه المیادین در جنوب لبنان که به شهادت فرح عمر خبرنگار و ربیع المعماری عکاس این شبکه منجر شد، شدیداً محکوم می‌کنیم.

حماس بیان کرد که این جنایت در ادامه جنایات زنجیروار دشمن صهیونیستی علیه خبرنگاران انجام گرفت که آخرین مورد آن شهادت دکتر مصطفی الصواف، بلال جاد الله، آلاء الحسنات و آیات خضوره بود.

در این بیانیه آمده است که سیاست قتل و کشتار خبرنگاران هرگز نمی‌تواند به مخفی نگه داشتن حقیقت جنایات نازیستی صهیونیست‌ها در حق کودکان و زنان و نسل‌کشی این رژیم تحت حمایت مستقیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت صهیونیستی او بیانجامد.

چند روز قبل آیات الخضور خبرنگار فلسطینی در خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال نوار غزه بر اثر بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بود.