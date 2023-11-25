شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندر اشغالی ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر ایلات واقع در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر پایه این گزارش، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت که گزارش‌هایی از شنیده‌شدن صدای دو انفجار در بندر «ایلات» واقع در جنوب فلسطین اشغالی مخابره شده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت خبر داد که سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی فعال شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این انفجارها منتشر نشده است.

پیش از این، چندین بار نیروهای یمنی، این شهر را هدف حمله‌های موشکی و پهپادی خود قرار داده بودند. سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه چهارشنبه هفته گذشته، از حمله موشکی به بندر ایلات خبر داد و گفت که یگان موشکی این کشور چندین موشک به سمت اهدافی نظامی در «ام الرشراش» (بندر ایلات) در جنوب فلسطین اشغالی شلیک کرده است.

یحیی سریع در ادامه تاکید کرد نیروهای مسلح یمن به حمله‌های خود تا زمان توقف تجاوزات علیه مردم غزه و کرانه باختری ادامه خواهد داد.