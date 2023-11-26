در دوران پیروزی‌ مقاومت قرارداریم/نتایج متعدد عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان در اظهاراتی در مراسم بزرگداشت «عباس محمد رعد» فرزند محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان که اخیراً در انجام وظیفه جهادی خود در مرزهای لبنان و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، تصریح کرد که شهید عباس الگویی برای فرماندهی مقاومت در لبنان و فلسطین و ایران به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد که مقاومت با فرزندان و زنان و مردان خود و هر آنچه که در اختیار دارد، در عرصه حاضر است و شکست نمی‌خورد و پیروزی‌های مکرری را تحقق خواهد بخشید که در رأس آنها پیروزی غزه قرار دارد.

معاون نصرالله خاطرنشان کرد: ما در دوران مقاومت و پیروزی‌ها قرار داریم و به دولت‌های استکباری و اسرائیل اجازه ترسیم مرزها و محدود کردن آزادی مان را نمی‌دهیم.

نعیم قاسم افزود: ما به دنبال استقلال کامل کشور خود و آزادسازی کامل اراضی خود هستیم و گزینه‌های سیاسی ما بر اساس این رویکرد ترسیم می‌شود.

وی عملیات طوفان الاقصی را یک عملیات بزرگ و عظیم دانست که شکاف‌های عمیقی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرد و نتایج آن در آینده‌ای نزدیک ثمر خواهد داد.

وی ابراز داشت که جنایت‌های اسرائیل طی ۵۰ روز گذشته در غزه نتوانست هیچ دستاوردی برای این رژیم داشته باشد، ملت قهرمان فلسطین محاسبات رژیم اشغالگر در مورد کودتای مردم ضد مقاومت را به هم زده و چنین ملتی هرگز شکست نمی‌خورد.

شیخ نعیم قاسم گفت: اگر پایداری و پایمردی مقاومت نبود، عملیات تبادل اسرا بر اساس شرایط حماس و مقاومت انجام نمی‌شد و اسرائیل مجبور به آتش‌بس نمی‌گردید. مقاومت هیچ آسیبی ندیده و قدرت خود را از دست نداده است. ما در لبنان در کنار مقاومت فلسطین هستیم، علاوه بر اینکه در عراق و یمن نیز همین گونه است.

قاسم ادامه داد که دستاورد ویرانگر طوفان الاقصی شاخصی برای آینده خواهد بود و نشان می‌دهد مقاومت قابل شکست دادن نیست.