شکست اسرائیل را به زودی خواهیم دید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان گزارش داد: عملیات طوفان الاقصی یک اقدام بزرگ و جاودان در شرایط کنونی و در تاریخ به شمار می‌رود. این عملیات یک تحول منحصر به فرد در عملکرد نیروهای مقاومت به معنی واقعی کلمه محسوب می‌شود.

نعیم قاسم اضافه کرد: اشغالگران از ارتکاب جنایات خود ۲ هدف را دنبال می‌کنند؛ ترساندن فلسطینی‌ها و حامیان آنها و جدایی افکندن میان نیروهای مقاومت و ملت فلسطین. این در حالیست که جنایات رژیم صهیونیستی باعث تقویت بنیان‌های مقاومت به عنوان یک گزینه مردمی در میان اقشار مختلف مردم و در آینده می‌شود.

وی در ادامه گفت: نتایج این نبرد قبل از آنکه به پایان برسد مشخص است. دستاورد عملیات طوفان الاقصی بسیار بزرگ است. تا زمانیکه مقاومت ثابت قدم و استوار باشد می‌تواند اسرائیل و حامیان آن را شکست دهد و این اتفاق را به زودی خواهیم دید. مقاومت در مسیر خود حرکت می‌کند. حزب الله نیز جز جدانشدنی مقاومت در مسیر فلسطین است و با تجاوزات دشمن صهیونیستی مقابله می‌کند.

نعیم قاسم تصریح کرد: حزب الله لبنان در شرایط جنگ با دشمن صهیونیستی قرار دارد. خطاب به کشورهای غربی می گویم؛ به جای آنکه از ما بخواهید دایره درگیری‌ها را افزایش ندهیم تا در نوار غزه باقی بماند جنگ علیه این منطقه را متوقف کنید. تا زمانیکه تجاوزات اسرائیل ادامه دارد احتمال گسترش دامنه جنگ نیز وجود دارد و شما هرگز نمی‌توانید از ما تضمینی در این خصوص دریافت کنید.

وی تاکید کرد: بر اساس اطلاعات ما، نیروهای مقاومت در نوار غزه آماده‌اند تا به مدت طولانی در این نبرد ایستادگی کنند. پیروزی مقاومت به یک محدوده جغرافیایی منحصر نمی‌شود بلکه به میزان ممانعت از تثبیت حضور اشغالگران در یک منطقه مشخص است. نابودی حماس و مقاومت محقق نمی‌شود. پیروی مقاومت نیز در همین محقق نشدن اهداف دشمن جلوه پیدا می‌کند.

نعیم قاسم در خصوص عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ گفت: اقدام یمن یک حرکت شجاعانه بود و نشان داد که امت امکانات گسترده‌ای در اختیار دارد که نتیجه بخش هم است. این کشتی که نیروهای انصارالله کنترل آن را به دست گرفته‌اند آغاز یک ضربه بسیار بزرگ علیه اقتصاد اسرائیل است. برادران یمنی ما ثابت قدم بوده و از چیزی نمی‌ترسند. آنها همان کسانی هستند که از سال ۲۰۱۵ تاکنون مقاومت کرده‌اند.