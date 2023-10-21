به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان حزب‌الله در جنوب لبنان به خاطر لبنان و فلسطین می‌جنگند، در دل نبرد هستند و دستاوردهای متعددی را محقق کرده‌اند.

قاسم گفت: با پیش‌روی حوادث، اگر موردی رخ بدهد که نیازمند مداخله حزب‌الله باشد، این کار را انجام خواهیم داد. اگر برای جلوگیری از پیروزی اسرائیل به ما نیاز باشد، ما همراه مقاومت در میدان خواهیم بود. رزمندگان ما آرزوی شهادت دارند و منطقه ما تلاش‌های خدمات بسیاری را به مقاومت ارائه داده است.

وی در ادامه افزود: به لطف مقاومت هر پیروزی را پس از پیروزی دیگر محقق می‌کنیم. مقاومت یک حق مشروع ضدرژیمی است که بر پایه قتل عام و کوچاندن بنیان نهاده شده است. غرب با حمایت از این قتل عام‌ها در تمامی جنایات اسرائیل شریک است. سخن از راه حل دو دولتی با هدف خریدن وقت برای اسرائیل است و هم‌زیستی با رژیم اسرائیل ممکن نیست.

قاسم اعلام کرد: اسرائیل وارد جنگ نشده بلکه در حال نسل‌کشی فلسطینیان است. ما برای آینده فرزندانمان مقاومت می‌کنیم. ۳ یگان اسرائیلی در مرزهای ما حضور دارند. به دلیل سرگشتگی اسرائیلی‌ها هیچ‌کس نمی‌تواند میزان گسترش گستره نبرد را پیش‌بینی کند.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: اسرائیل در نبرد طوفان الاقصی شکست خورد و نباید جنگ را ادامه دهد تا شکست دیگری را تجربه نکند.