همگان حرمت و جلال و شکوه ایام فاطمیه را به یاد داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی املی در جلسه درس امروز خود اظهار داشت: ایام فاطمیه تنها عزاداری نیست، بلکه باید بدانیم که این فاطمیه و اربعین و اینها برای ما مکتب هستند، چراکه اهل بیت عصمت و طهارت، قرآن ناطق اند؛ «فاطمیه»، امامت شناسی، ولایت شناسی، نبوت شناسی، وحی شناسی و فرصتی برای بیان کلمات این بزرگواران است و آخر هم اشک و عزاداری است.

وی گفت: امیدواریم همه ما حرمت و جلال و شکوه ایام فاطمیه را به یاد داشته باشیم و بدانیم جلال و شکوه این نظام و اصل دین به برکت همین چهارده معصوم هست، این بزرگواران، آدم عادی نیستند، امیرالمومنین علی (ع) صریحاً می‌فرماید که «قرآن کریم، کتاب صامت است و ما اهل بیت، کتاب الله ناطق هستیم.»

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: ما یک امام می‌خواهیم قبل از اینکه جامعه و کشور امام بخواهد، ما را چه کسی اداره کند؟ چشم و گوش یا وهم و خیال یا علم و یا عقل اداره کند؟ علم قدرت ندارد که امامت ما را برعهده بگیرد، از علم کاری ساخته نیست، علم فقط چراغ است نه صراط، اگر می‌خواهیم آدم شویم با علم نمی‌شود. تمام توطئه‌ها و حرف‌ها در برابر انبیا و تمام اغوا گری‌ها و بازی‌های سیاسی برای علم است، باید دست و پای علم را عقال کرد «و بالعقل یعتقل»؛ این عقل است که می‌تواند امام جامعه باشد و لذا مرحوم کلینی نیز در آخر مقدمه خود بر کتاب کافی می‌گوید: «قطب فرهنگی یک ملت، عقل آن ملت است».

وی اضافه کرد: آنچه مهم است و اصرار ائمه که عقل محض هستند، این است که اولین چیزی که خداوند خلق کرده، عقل است و آن وجود مبارک پیامبر اکرم است، امام علی (ع) مرتب می‌فرمود «از من سؤال کنید پیش از آنکه مرا از دست دهید، زیرا من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم»؛ این بزرگواران فرموده‌اند که بدون امام نمی‌شود زندگی کرد و امام شما علم شما نیست بلکه امام شما عقل است، عقلی که «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان‏». از مصادیق بارز آن، وجود مبارک حضرت زهراء سلام الله علیهاست.

وی بیان داشت: فاطمیه عزاداری تنها نیست، بلکه باید خطبه آن حضرت تدریس و کلمات آن حضرت بیان شود، چراکه این بانو، یک شخص عادی نیست که تنها بگوییم مقدس است و اهل بهشت و اینها، بلکه مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده است که مکرر جبرییل خدمت حضرت زهرا می‌آمد، برای هر پیغمبری جبرییل نمی‌آید، ولی جبرییل برای عرض تسلیت خدمت حضرت زهرا می‌آمد و همچنین خبر از حوادث آینده می‌داد.

این مرجع تقلید گفت: وجود مبارک فاطمه (س) آنچه را که از جبرئیل شنیده بود، می‌فرمود و املا می‌کرد، آن وقت املا می‌کرد و امیرالمؤمنین می‌نوشت. این برای کدام مقام است؟ وحی را فاطمه دریافت کند به علی (ع) بگوید و علی بشود کاتب وحی فاطمه، لذا اگر می‌بینید این همه جلال و شکوه علما و و فقهای بزرگ و مراجع در عرض ادب به پیشگاه این بانودر ایام فاطمیه هست، به این علت است.