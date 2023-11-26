۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۴

سفر النصر به چین در ازای دریافت ۱۰ میلیون دلار

تیم فوتبال النصر قرار است با شرکت در تور چین و انجام دو دیدار دوستانه مبلغ ۱۰ میلیون دلار دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری «الشرق الاوسط»، باشگاه النصر با یک شرکت چینی قراردادی امضا کرده تا با سفر به چین در ژانویه آینده، دو دیدار برگزار کند. باشگاه النصر بابت این سفر و انجام این دو مسابقه مبلغ ۱۰ میلیون دلار نصیبش می‌شود.

پیش بینی می‌شود النصر در این سفر به مصاف یکی از تیم‌های لیگ چین می‌رود و در دیگر بازی هم به مصاف ستارگان لیگ چین خواهد رفت. باشگاه النصر به دلیل حضور تعداد زیادی از ستاره‌های فوتبال جهان در این تیم، هدف شرکت‌های بزرگ بازاریابی در سراسر جهان است.

ارزش تجاری بازار النصر ۱۸۲ میلیون یورو است و بعد از الهلال (۲۳۳.۷ میلیون یورو) دومین باشگاه برتر از نظر ارزش بازار در لیگ حرفه‌ای عربستان است.

