خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: علی‌رغم ظرفیت‌های فراوانی که در حوزه کتاب و کتابخوانی استان بوشهر وجود دارد، مرکز استان از داشتن کتابخانه مرکزی محروم است و این مطالبه دیرینه همچنان روی زمین مانده است.

بوشهر تنها استانی است که کتابخانه مرکزی ندارد و این موضوع برای استانی که لقب پایتخت اقتصادی و انرژی کشور را یدک می‌کشد زیبنده است و باید با همت مضاعف و مشارکت همگانی زمینه احداث کتابخانه مرکزی بوشهر فراهم شود.

در دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ صورت گرفته و تلاش‌هایی برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های حوزه فرهنگی صورت گرفته که یکی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با جدیت دنبال می‌شود، پروژه کتابخانه مرکزی بوشهر است.

حمایت از توسعه کتاب و کتاب‌خوانی یک رسالت عمومی است و انتظار می‌رود که همه صنایع و شرکت‌های بزرگ اقتصادی در استان بوشهر برای تقویت حوزه فرهنگ استان پای کار باشند و سهم خود را در این زمینه ایفا کنند.

شهرداری‌ها موظف هستند که نیم درصد از درآمدهای خود را به کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند ولی این سهم کتابخانه‌ها همواره مغفول واقع شده و شهرداری‌ها اهتمامی به این موضوع نداشته‌اند.

امید می‌رود که با تلاش و پیگیری مسئولان ارشد استان بوشهر زمینه تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی در سطح استان بوشهر فراهم شود و ضمن احداث کتابخانه‌های جدید، نوسازی و بهسازی فضاهای موجود نیز فراهم شود.

ساخت کتابخانه مرکزی امسال آغاز می‌شود

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های کتابخوانی در استان بوشهر اقدامات و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته است.

حیدر راهب با اشاره‬ به نگاه ویژه دولت سیزدهم به توسعه و کیفی‌سازی زیرساخت‌های کتابخوانی، خاطرنشان کرد: در استان بوشهر نیز شاهد توسعه فضای کتابخوانی و بازطراحی آن هستیم.

وی گفت: ساخت کتابخانه مرکزی که به یک مطالبه ۲۰ ساله در استان بوشهر تبدیل شده، در دولت سیزدهم به طور جدی زنده شده و با هم‌افزایی که میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای ساخت این مرکز شکل گرفته، پیش‌بینی می‌شود که کلنگ آن تا ‏پایان امسال بر زمین بنشیند.‌

تأمین زمین کتابخانه مرکزی

استاندار بوشهر گفت: زمینی در مرکز شهر بوشهر برای ساخت کتابخانه مرکزی در نشست اخیر کمیته برنامه‌ریزی استان بوشهر به تصویب رسید.

احمد محمدی‌زاده گفت: این زمین در موقعیت مناسبی در مساحتی برابر با پنج هزار مترمربع در منطقه یک شهر بوشهر با هم‌افزایی که میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی شکل گرفت، برای ساخت کتابخانه مرکزی بوشهر مصوب شد.

این مطالبه در سال ۱۳۸۹ در دولت اسبق در سفر رئیس جمهور وقت به بوشهر با اختصاص زمینی با مساحت ۱۲ هزار مترمربع در شهرک نیایش مصوب شد اما این پروژه بزرگ فرهنگی در ۲ دولت قبل به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار بر زمین ماند استاندار بوشهر تأکید کرد: ساخت کتابخانه مرکزی در بوشهر در برنامه چهارم توسعه آمده و از این‌رو به مطالبه‌ای ۲۰ ساله در حوزه فرهنگ استان تبدیل شده بود.

وی اضافه کرد: البته این مطالبه در سال ۱۳۸۹ در دولت اسبق در سفر رئیس جمهور وقت به بوشهر با اختصاص زمینی با مساحت ۱۲ هزار مترمربع در شهرک نیایش مصوب شد اما این پروژه بزرگ فرهنگی در ۲ دولت قبل به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار بر زمین ماند.

محمدی‌زاده ادامه داد: این مطالبه و خواسته بحق جامعه فرهنگی در دولت سیزدهم که نگاه جدی به توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در کشور دارد، زنده و با نگاه ویژه‌ای دنبال شد.

وی ادامه داد: نخست تمرکز خود را به ساخت این کتابخانه در شهرک نیایش گذاشتیم اما با توجه به اینکه در مرکز شهر بوشهر کتابخانه عمومی استانداری وجود نداشت و این شهرک خود دارای پیوست فرهنگی بود، تلاش کردیم تا در طرح مولدسازی زمین مناسبی را برای احداث کتابخانه مرکزی در مرکز شهر شناسایی و تصویب کنیم که این مهم در تازه‌ترین نشست کمیته برنامه‌ریزی استان بوشهر به تصویب رسید.

استاندار بوشهر گفت: با نهایی شدن زمین ساخت کتابخانه مرکزی، ۱۰ میلیارد تومان برای مطالعه و زیرسازی مرحله اول عملیات اجرایی آن اختصاص یافته است که درصدد هستیم مرحله مطالعه آن هر چه سریع‌تر و به شکل تخصصی انجام شود تا پایان همین امسال کلنگ ساخت کتابخانه مرکزی بر زمین زده شود.

امید می‌رود با نگاهی که شکل گرفته، شاهد تسریع در احداث کتابخانه مرکزی در بوشهر باشیم تا مردم فرهنگ‌دوست این شهر بتوانند استفاده مناسب را از این فضاهای فرهنگی داشته باشند.