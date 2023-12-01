به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز گذشته (پنجشنبه) به عنوان نماینده رئیس‌جمهور و در رأس یک هیأت دیپلماتیک در حالی برای حضور در کنفرانس تغییر اقلیم (کاپ ۲۸) به امارات متحده عربی عازم شد که اطلاعاتی مبنی بر عدم حضور مقامات رژیم صهیونیستی در این اجلاس منتشر شده بود و خبرها و تحلیل‌های سیاسی حاکی از این بود که این رژیم در فاصله چند هفته از جنایت‌های غزه، خطر حضور در این مراسم را نخواهد پذیرفت.

علی اکبر محرابیان، هنگام ترک این کنفرانس گفت: از سران حدود ۱۵۰ کشور برای حضور در کاپ ۲۸ دعوت شده بود و ارزیابی‌ها نشان می‌داد که احتمالاً تعداد قابل توجهی از این مدعوین از جمله مسئولان رژیم صهیونیستی در این کنفرانس حضور نخواهند داشت.

وی افزود: هیأت جمهوری اسلامی ایران قصد داشت از فرصت حضور در کنفرانس بین‌المللی کنوانسیون تغییر اقلیم با توجه به اهمیت این کنفرانس برای تبیین شرایط، مذاکره با مقامات و هیأت‌های کشورهای مختلف و دفاع از ملت مظلوم فلسطین استفاده کند اما در روز سخنرانی سران و مقامات کشورها، اخبار منتشرشده حاکی از سفر رئیس رژیم صهیونیستی به شهر محل برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی (کاپ ۲۸) و حضور در این رویداد بود.

وزیر نیرو افزود: بر این اساس، هیأت جمهوری اسلامی ایران، حضور سیاسی، جانبدارانه و بی‌ربط رژیم جعلی صهیونیستی در کنفرانس تغییرات اقلیمی را که با محوریت ارزیابی عملکرد و پیشرفت جامعه جهانی در مواجهه با تغییرات آب و هوا در سطح جهان برگزار می‌شود، مغایر با اهداف و راهبرهای این کنفرانس می‌داند و در اعتراض به آن، محل کنفرانس را ترک می‌کند.

همزمان با حضور رئیس رژیم صهیونیستی در امارات برای شرکت در اجلاس تغییر اقلیم، موج جدید حملات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین در نوار غزه آغاز شده و جنایات تل‌آویو از سر گرفته شده است.