افزایش شمار شهدای جنگ مجدد در غزه به ۶۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با تداوم بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه لحظه به لحظه بر شمار شهدا افزوده می‌شود.

با شهادت چهار نفر دیگر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی در رفح، شمار شهیدان از صبح امروز در غزه به ۶۱ نفر افزایش یافته است.

این درحالی است که منابع محلی در غزه اعلام کرد: ما بدون تجهیزات به دنبال نجات مجروحان هستیم.

حملات رژیم صهیونیستی بیشتر روی جنوب غزه به ویژه رفح متمرکز شده است. این درحالی است که بر اثر بمباران منزلی در نزدیکی بازار اردوگاه النصیرات در مرکز غزه هم شماری شهید و زخمی شدند. همچنین سه منزل هم در اردوگاه البریج در مرکز غزه و رفح در جنوب غزه هدف قرار گرفتند. یک منزل هم در اطراف بیمارستان المعمدانی هدف قرار گرفت.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت: اوضاع در شمال غزه دردناک و فاجعه بار است و بیمارستان‌های جنوب توان این وضعیت را ندارند. ما نگران از دست رفتن شمار زیادی از ساکنان هستیم. ما از نهادهای سازمان ملل می‌خواهیم که به سرعت در راستای نجات اوضاع بحرانی بهداشتی غزه اقدام کند. اولویت ما سرازیر شدن کمک‌های پزشکی و سوخت به بیمارستانها و خارج کردن مجروحان است.