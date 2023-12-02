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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۸

راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جلسه سران قوا بررسی شد

راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جلسه سران قوا بررسی شد

در جلسه سران سه قوه راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه سران سه قوه که عصر امروز شنبه به میزبانی سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، آخرین وضعیت تحولات فلسطین و غزه و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایت‌گری رژیم صهیونیستی و کمک‌رسانی به مردم مظلوم و مقتدر غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار و افزایش این تلاش‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای مستقل تأکید شد.

در این جلسه همچنین راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

بررسی بودجه ۱۴۰۳ و ابعاد مختلف آن پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر محورهای جلسه امروز سران قوا بود.

کد مطلب 5955831

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