به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه سران سه قوه که عصر امروز شنبه به میزبانی سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، آخرین وضعیت تحولات فلسطین و غزه و تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایتگری رژیم صهیونیستی و کمکرسانی به مردم مظلوم و مقتدر غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار و افزایش این تلاشها با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای مستقل تأکید شد.
در این جلسه همچنین راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین راهبردهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
بررسی بودجه ۱۴۰۳ و ابعاد مختلف آن پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر محورهای جلسه امروز سران قوا بود.
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