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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۵

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از تشدید موج جدید حمله‌ها به غزه خبر داد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از تشدید موج جدید حمله‌ها به غزه خبر داد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی شد که ارتش اسرائیل، حملات خود به مناطقی که پیشتر حمله نکرده را تشدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم اسرائیل در سخنانی هنگام بازدید از مناطق مجاور با نوار غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل، حملات خود به مناطقی که پیشتر حمله نکرده را تشدید می‌کند.

بر پایه این گزارش، وی گفت که ما به اماکنی که پیشتر حمله نکردیم، حمله می‌کنیم و حملات ما تشدید خواهد شد.

گالانت ادعا کرد که به زودی با شرایطی که در آن می‌جنگیم، سازگار می‌شویم، فرماندهان کتائب در خان یونس می‌فهمند چه اتفاقی بر سر همتایان خود در شمال غزه آمده است.

گفتنی است وزارت بهداشت فلسطین، آخرین آمار شهدای غزه را ۱۵ هزار و ۲۰۷ نفر اعلام کرد.

اسرائیل پس از پایان آتش بس موقت، حملات خود به مناطق مسکونی را از سرگرفت.

کد مطلب 5955927

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    نظرات

    • ابراهیم IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
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      پاسخ
      ظلم دروغگویان در دنیا پایدار نمیماند وکسانی در جنگ غزه کمک نمیکنند برای منافع خود هستند و به خدا جواب پس بدن حکومتهای دنیا باشد دنیا گذر است

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