بررسی ارتباطات و همکاری های مشترک دینی بین‌ ایران و مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به همراه بک صحرایی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، حجت‌الاسلام منصور میر احمدی معاون امور بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری و حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی ایران در مالزی با دکتر حاج محمد نعیم بن مختار وزیر دین کشور مالزی، حاجیه حکیم بنت محد یوسف رئیس سازمان توسعه اسلامی مالزی (جاکیم) و محمد یمین مسئول بخش تحقیقات وزارت دین مالزی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، با بیان اینکه زمینه همکاری مناسبی میان ایران و مالزی در حوزه حج و زیارت فراهم است، گفت: امیدواریم با برگزاری اینگونه نشست‌ها شاهد افزایش ارتباطات و تعاملات میان مسلمان این دو کشور باشیم. وی انتشار محصولات فرهنگی را در حوزه حج و زیارت بسیار مؤثر عنوان کرد و افزود: آثار زیادی در قالب کتاب، مقاله و مجله با موضوع حج و زیارت در حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تولید شده است که برخی از این آثار ترجمه شده؛ می‌تواند مورد استفاده همه مسلمانان قرار گیرد و البته از تبادل تجربیات با کشور مالزی در مورد حج نیز استقبال می‌کنیم.

در ادامه داتو دکتر حاج محمد نعیم بن مختار وزیر دین کشور مالزی، نیز بر تقویت همکاریهای دو کشور برای انتقال تجربیات موفق در برگزاری مراسم حج تاکید کرد و اضافه کرد: سازمان امور دینی مالزی وظیفه استانداردسازی قوانین اسلامی، هماهنگی و تنظیم آموزش‌های اسلامی و برنامه ریزی آموزش‌های اسلامی در ایالات‌های مختلف در کشور مالزی برعهده دارد.

وی همچنین برند حلال را زیر مجموعه وزارت دین کشور مالزی عنوان کرد و از کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور خواست که نماینده تام الاختیار خود را در این زمینه معرفی کنند. در ادامه حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان نیز مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب آقای انور ابراهیم نخست وزیر مالزی بیان کرد و افزود: قرار است کتاب آقای انور ابراهیم به نام"اسکریپت" (مالزیای مدنی) که با موضوع تمدن اسلامی است توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی ترجمه شود. وی به دیدگاه عمیق و غنی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و افزود: در اندیشه‌های رهبری تمدن نوین اسلامی بزرگترین آرمان و دستاورد انقلاب اسلامی است.

در این جلسه ارزانی، پیشنهاد برگزاری سمینارهای مشترک بین رایزنی فرهنگی ایران و مرکز توسعه اسلامی مالزی را مطرح کرد و افزود: می‌توان سمینارهایی را بررسی مشترکات فرهنگی دینی ایران و مالزی" و همچنین با موضوع تمدن نوین اسلامی را با شرکت علما و اندیشمندان هر دو کشور، در کوالالامپور برگزار کرد. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، همچنین به تبادل غنای فرهنگی دو کشور و استمرار این جلسات تاکید کرد و گفت: ما آماده گسترش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه هستیم و ضروریست مردم ایران و مالزی آثار یکدیگر را در حوزه اسلام و همچنین فرهنگ مطالعه کنند.