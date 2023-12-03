به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «وقتی آنقدری که باید همدیگر را زجر دادهایم» نوشته مارتین کریمپ با ترجمه خاطره کردکریمی و کارگردانی مجتبی جدی که اقتباسی از رمان «پاملا یا پاداش پاکدامنی» نوشته ساموئل ریچاردسون است، از نیمه دوم آذر در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه میرود.
مارتین کریمپ نویسنده بریتانیایی، از مطرحترین نمایشنامهنویسان معاصر جهان به حساب میآید و منتقدان ادبی جهان، او را در زمره نویسندگان پستمدرن و همچنین تئاتر تهاجمی به حساب میآورند. بعضی دیگر از منتقدان نیز، نوع شخصیتپردازی در نمایشنامههای کریمپ را با فیلمهای دیوید لینچ مقایسه کردهاند و بر این باورند که شخصیتهای سرسخت و بیرحم آثار کریمپ یادآور شخصیتهای سرسخت، خشن و پیچیده آثار دیوید لینچ هستند. فرم و زبان نمایش از مهمترین ویژگیهای این نویسنده به حساب میآید که میتوان این ویژگیها را در ادامه سنت نمایشی ساموئل بکت، هارولد پینتر و سارا کین دانست.
در نمایشنامههای کریمپ همه چیز در مرز حرکت میکند، در مرز تاریکی و عدم اطمینان. او نسبت به روابط انسانی دیدگاه تاریک و تلخی دارد. هیچ یک از شخصیتهای آثارش عشق و لذت را عمیقا تجربه نمیکنند و در دنیایی تلخ و گزنده به سر میبرند. بعضی از منتقدان نیز او را در زمره نمایشنامهنویسان تجربی میدانند.
مجتبی جدی پیش از این نمایش «سو قصدهایی به زندگی آن زن» از همین نویسنده را برای اولین بار در ایران و در شهر کاشان روی صحنه برده است.
تا کنون حضور امیر پارسائیانمهر: مدیر روابطعمومی، وحید رزاقی: گرافیست، پریوش حاجیقدیری: طراح صحنه، نازنین یارویسی: طراح نور، آیسن آقآتابای: طراح لباس، وهاب ناصریمنش: دستیار کارگردان در نمایش در نمایش «وقتی آنقدری که باید همدیگر را زجر دادهایم»، قطعی شده است.
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