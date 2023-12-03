نمایشگر اطلاع رسانی کیفیت هوای تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نمایشگر اطلاع رسانی کیفیت هوای تهران با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جمعی از معاونین و مدیران ستادی در محل ساختمان مرکزی این سازمان رونمایی شد.‌

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه این رونمایی ضمن بررسی وضعیت گزارش آلودگی هوای تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از طریق نمایشگر پایش آلودگی هوا، گفت: ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا باید همواره مورد نظارت و رصد دقیق قرار گیرند تا خروجی ایستگاه‌ها و نهایتاً اطلاعات این گونه نمایشگرها با وضعیت موجود هوا به لحاظ کیفی کاملاً همخوانی و مطابقت داشته باشد.

علی سلاجقه ضمن اشاره به اینکه اطلاعات بروز وضعیت کیفی هوا باید در دسترس عموم شهروندان باشد، خواستار نمایش پارامترهای دیگر از جمله ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون بر روی این نمایشگرها شد.

نمایش آنلاین شاخص کیفی هوای کلانشهر تهران و سایر شهرستان‌های استان، همچنین نمایش اخبار و رویدادهای مهم محیط زیست از طریق ارتباط با پورتال اطلاع رسانی از جمله کاربردهای مهم این نمایشگر است و از طریق این نمایشگرها اطلاعات به طور سریع در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند با استفاده از اینگونه نمایشگرها اطلاعات مربوط به آلودگی هوا را به صورت آنلاین بررسی کنند.