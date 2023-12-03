طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم آذرسا پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت و از پیشرفت فیزیکی نسبتاً خوبی برخوردار هستند به گونه‌ای که طرح نهضت ملی مسکن در استان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۸۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن باید به مدت چهار سال در خوزستان ساخته شود، افزود: ساخت ۹۰ هزار واحد آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان و مابقی در قالب ودیعه مسکن است.

آذرسا ادامه داد: ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی بر عهده ستاد مشترک برای متقاضیان نظامی بوده و ۴۵ هزار واحد بر عهده شهرهای جدید استان است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به تعهد دولت در خصوص آماده‌سازی طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان، تصریح کرد: حدود یک ششم از مناقصات این طرح‌ها انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار هستند.