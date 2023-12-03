آغاز برداشت مرکبات از ۱۱ هزار هکتار از باغات گیلان

صالح محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت مرکبات از سطح ۱۱ هزار و ۲۷۶ هکتار از باغات گیلان خبر داد و اظهار کرد: پیش بینی می‌شود کشاورزان استان گیلان، امسال ۲۲۰ هزار تن محصول مرکبات برداشت کنند.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد مرکبات استان گیلان پرتقال از نوع ارقام محلی، خونی و تامسون، ۵ درصد نارنگی و ۵ درصد سایر مرکبات شامل نارنج، لیمو، دارابی، بالنگ و گریپ‌فروت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به رتبه پنجم استان در تولید مرکبات کشور، اضافه کرد: بیش از ۲۶ هزار بهره‌بردار مرکبات در گیلان وجود داشته و شهرستان‌های رودسر، املش و لنگرود عمده شهرستان‌های تولید کننده مرکبات استان گیلان هستند.

محمدی با بیان اینکه امسال از مرکبات تولید شده استان برای ذخیره سازی میوه شب عید استفاده خواهیم کرد، گفت: اوایل آذر ماه تا اواخر دی ماه زمان برداشت مرکبات در گیلان است که عمدتاً با برداشت نارنگی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت نارنگی در گیلان، افزود: ۶۶۰ هکتار سطح زیر کشت نارنگی در گیلان وجود دارد و از این مقدار پیش‌بینی می‌شود ۷ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش اقتصادی ۷۰۲ میلیارد ریال برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به برداشت نارنج، اضافه کرد: ۶۱۰ هکتار باغ نارنج با پیش بینی تولید ۷ هزار تن محصول به ارزش اقتصادی ۳۵۰ میلیارد ریال در گیلان وجود دارد.

محمدی ادامه داد: ۲ واحد فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر در تولید کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات فعالیت می‌کند.