برداشت هندوانه از ۳ هزار هکتار اراضی گیلان آغاز شد

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت هندوانه در استان گیلان، اظهار کرد: کشت این محصول همه ساله از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام می‌شود و برداشت آن نیز از اواسط تیر آغاز و تا اوایل شهریور ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت هندوانه در استان غالباً به صورت کشت دیم است، افزود: مجموع اراضی زیر کشت این محصول در استان ۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که پیش‌بینی می‌رود کشاورزان گیلانی امسال حدود ۷۰ هزار تن هندوانه برداشت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ارزش اقتصادی این محصول، خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که تولید امسال هندوانه در استان، ارزشی معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان داشته باشد.

محمدی با تأکید بر جایگاه ویژه شهرستان لنگرود در تولید این محصول، تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت هندوانه در منطقه چاف از توابع شهرستان لنگرود متمرکز شده است و این منطقه به عنوان قطب هندوانه‌کاری استان با سطح زیر کشت یک هزار و ۳۵۰ هکتار شناخته می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر لنگرود، شهرستان‌های رشت، صومعه‌سرا، لاهیجان، انزلی و تالش نیز از دیگر مناطق عمده کشت هندوانه در استان به شمار می‌روند و کشاورزان این مناطق نیز سهم قابل‌توجهی در تولید سالانه این محصول دارند.