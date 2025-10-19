دلاور: برداشت مرکبات و فصل کشت گندم در بابلسر شروع شد

آقاجانی دلاور در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی برداشت بیش از ۷۰ هزار تن مرکبات و آغاز کشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، تولید محصولات کشاورزی در شهرستان بابلسر در حال افزایش است.

دلاور افزود: امسال بیش از ۷۲ هزار تن مرکبات شامل پرتقال و نارنگی از سطح ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار از باغات شهرستان برداشت خواهد شد.

وی گفت: این در حالی است که ۵۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از این سطح به باغات پرتقال و ۳۹۰ هکتار به نارنگی اختصاص دارد.

وی همچنین تصریح کرد: کنترل آفات، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان و حضور مستمر کارشناسان از جمله اقداماتی است که به افزایش کیفیت و کمیت تولیدات مرکبات در این شهرستان کمک کرده است.

دلاور با بیان اینکه کشت گندم نیز در ۲۷۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان بابلسر آغاز شده است.، اشاره به توزیع ۱۵ تن بذر گندم رقم احسان از طریق شرکت تعاونی بهنام بهنمیر گفت: کشاورزان می‌توانند با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان و رعایت اصول فنی در کاشت، به عملکرد بهینه در تولید گندم دست یابند.

وی افزود: با توجه به پیشینه قوی کشت گندم در این منطقه، پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز این محصول به‌طور گسترده در شهرستان بابلسر تولید شود.