برداشت مرکبات در ۲ هزار هکتار از باغات شهرستان گچساران آغاز شد

لیلا عطا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت مرکبات در ۲ هزار هکتار از باغات گچساران، گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰۰ تن مرکبات اعم از پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، نارنج و گرین فوت از باغات این شهرستان برداشت شود.

وی با بیان اینکه شهرستان گچساران بزرگترین تولید کننده مرکبات در استان است، اظهار کرد: از اوایل آذر تا پایان دی ماه بهترین زمان برای برداشت مرکبات در این شهرستان است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران تصریح کرد: کلاغ نشین، پاکوه، امامزاده جعفر، آب توت، بیدزرد، سربیشه، چهاربیشه و آبچیرک ازمهمترین مناطق تولید پرتقال و نارنگی و دیگر مرکبات در گچساران هستند.

وی تصریح کرد: والنسیا، واشنگتن ناول، محلی و خوشه‌ای از مهمترین ارقام پرتقال تولیدی و خارو، محلی و کلمانتین از ارقام مهم نارنگی درباغات سطح زیر کشت گچساران است.

عطا زاده با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان افزود: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی که حاکی از بارش‌های سنگین و ایجاد سیلاب است کشاورزان پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از رخداد خسارت به محصولات را انجام دهند.

وی ادامه داد: زنبورداران شهرستان ضمن عایق بندی و محافظت از کندوها، از استقرار آن در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران همچنین به کشاورزان توصیه کرد با توجه به پیش بینی بارش‌های نرمال در شهرستان، اقدام به کشت گندم، جو و کلزار انجام دهند.