  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

برداشت مرکبات در ۲ هزار هکتار از باغات شهرستان گچساران آغاز شد

برداشت مرکبات در ۲ هزار هکتار از باغات شهرستان گچساران آغاز شد

دوگنبدان-رئیس جهاد کشاورزی گچساران از آغاز برداشت مرکبات در دو هزار هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

لیلا عطا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت مرکبات در ۲ هزار هکتار از باغات گچساران، گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰۰ تن مرکبات اعم از پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، نارنج و گرین فوت از باغات این شهرستان برداشت شود.

وی با بیان اینکه شهرستان گچساران بزرگترین تولید کننده مرکبات در استان است، اظهار کرد: از اوایل آذر تا پایان دی ماه بهترین زمان برای برداشت مرکبات در این شهرستان است.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران تصریح کرد: کلاغ نشین، پاکوه، امامزاده جعفر، آب توت، بیدزرد، سربیشه، چهاربیشه و آبچیرک ازمهمترین مناطق تولید پرتقال و نارنگی و دیگر مرکبات در گچساران هستند.

وی تصریح کرد: والنسیا، واشنگتن ناول، محلی و خوشه‌ای از مهمترین ارقام پرتقال تولیدی و خارو، محلی و کلمانتین از ارقام مهم نارنگی درباغات سطح زیر کشت گچساران است.

عطا زاده با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان افزود: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی که حاکی از بارش‌های سنگین و ایجاد سیلاب است کشاورزان پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از رخداد خسارت به محصولات را انجام دهند.

وی ادامه داد: زنبورداران شهرستان ضمن عایق بندی و محافظت از کندوها، از استقرار آن در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران همچنین به کشاورزان توصیه کرد با توجه به پیش بینی بارش‌های نرمال در شهرستان، اقدام به کشت گندم، جو و کلزار انجام دهند.

کد خبر 6689848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها