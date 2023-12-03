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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد اردبیل:

تأسیس کانون‌های تخصصی خواهران در اردبیل از ۴۰ باب گذشت

تأسیس کانون‌های تخصصی خواهران در اردبیل از ۴۰ باب گذشت

اردبیل - مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: تأسیس کانون‌های تخصصی خواهران در اردبیل با توجه به استقبال بسیار خوب هیأت امنای مساجد استان از ۴۰ باب گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأسیس کانون‌های تخصصی خواهران در اردبیل با توجه به استقبال بسیار خوب هیأت امنای مساجد استان از ۴۰ باب گذشت.

وی افزود: آموزش‌های اعتقادی، ترویج سبک زندگی اسلامی، تخصصی شدن فعالیت‌های خواهران در عرصه‌های زن و خانواده، حجاب و عفاف، بزرگداشت فعالیت‌های ملی و مذهبی، آموزش و توانمندسازی بانوان و دختران در مقابله تهاجم فرهنگی دشمنان از رویکردهای مهم این کانون‌ها در مساجد است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: امروز دشمن با تمام توان جایگاه خانواده در رأس آن نقش بانوان را در حریم خانواده نشانه گرفته و ضروری است تا برنامه‌های مناسب و تخصصی برای خنثی سازی این توطئه‌ها با محوریت مساجد انجام شود.

آمون با بیان اینکه بانوان همیشه در عرصه فرهنگی مسجدمحور نقش‌آفرین بوده‌اند و امروز در مقابله با تهاجم فرهنگی نیز پیشقدم هستند، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند فرم تقاضانامه تأسیس کانون ویژه خواهران را از سامانه زیست‌‎بوم بچه‌های مسجد به آدرس www.bachehayemasjed.ir دریافت کرده و با تأیید امام جماعت یا هیأت امنای مسجد اقدام به تأسیس کانون ویژه خواهران کنند.

کد مطلب 5956647

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