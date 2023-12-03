به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأسیس کانون‌های تخصصی خواهران در اردبیل با توجه به استقبال بسیار خوب هیأت امنای مساجد استان از ۴۰ باب گذشت.

وی افزود: آموزش‌های اعتقادی، ترویج سبک زندگی اسلامی، تخصصی شدن فعالیت‌های خواهران در عرصه‌های زن و خانواده، حجاب و عفاف، بزرگداشت فعالیت‌های ملی و مذهبی، آموزش و توانمندسازی بانوان و دختران در مقابله تهاجم فرهنگی دشمنان از رویکردهای مهم این کانون‌ها در مساجد است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: امروز دشمن با تمام توان جایگاه خانواده در رأس آن نقش بانوان را در حریم خانواده نشانه گرفته و ضروری است تا برنامه‌های مناسب و تخصصی برای خنثی سازی این توطئه‌ها با محوریت مساجد انجام شود.

آمون با بیان اینکه بانوان همیشه در عرصه فرهنگی مسجدمحور نقش‌آفرین بوده‌اند و امروز در مقابله با تهاجم فرهنگی نیز پیشقدم هستند، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند فرم تقاضانامه تأسیس کانون ویژه خواهران را از سامانه زیست‌‎بوم بچه‌های مسجد به آدرس www.bachehayemasjed.ir دریافت کرده و با تأیید امام جماعت یا هیأت امنای مسجد اقدام به تأسیس کانون ویژه خواهران کنند.