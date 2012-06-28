260 کانون در مساجد اردبیل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا عصر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران استان با اشاره به فعالیت دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در زمینه های مختلف تصریح کرد: بهره برداری شایسته از اوقات فراغت جامعه را به سوی سازندگی و توسعه فکری هدایت می کند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی درست برای پر کردن اوقات و فراغت از انحرافات اجتماعی جلوگیری می کند، افزود: اگر برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برنامه ریزی شود شاهد کاهش انحرافات اخلاقی خواهیم بود و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نیز در این مورد فعالیت و برنامه ریزی کرده اند.

سقا فصل تابستان را بهترین فرصت برای جذب جوانان و نوجوانان به کانونهای مساجد دانست و اضافه کرد: سیاست کاری دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزاری دوره های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی با هزینه ها و شهریه های پایین است.

وی یکی از محل اعتبارات بودجه دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را بودجه شاخصهای فرهنگی استان برشمرد و یادآور شد: علاوه بر بودجه اختصاصی، بودجه شاخصهای فرهنگی از محل اعتبارات استانی و از طریق ارشاد اسلامی به این دبیرخانه اختصاص داده می شود.

این مسئول تامین اعتبار از طریق نهادهای و دستگاههای دیگر را از دیگر روشهای تامین اعتبار این کانونها دانست و تصریح کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بعد از دریافت مجوز به صورت خودجوش و از طریق دستگاههای فرهنگی و خیران برنامه های مشارکتی انجام می دهند.

سرپرست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ارتقاء کیفیت برنامه های کانونهای فرهنگی را از اهداف این دبیرخانه در سال 91 برشمرد و متذکر شد: برنامه های کانونهای مساجد باید از لحاظ محتوایی و استفاده از فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه ریزیها این مقوله ها در اولویت قرار گرفته اند.

وی کشف استعدادهای فرهنگی و هنری را از دیگر اهداف کانونهای مساجد عنوان کرد و یاداور شد: کانونهای مساجد به جهت فعالیت در محلات مختلف و ارتباط نزدیک با نوجوانان و جوانان می توانند با پی بردن به استعدادهای فرهنگی و هنری محلات و روستاها آنها را کشف و به عرصه ظهور برسانند.