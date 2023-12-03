مدارس ابتدایی شهر اراک فردا دوشنبه غیرحضوری برگزار می شود

علی اکبر اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فردا دوشنبه تعطیل است.

وی گفت: دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی شهر اراک که دارای بیماری زمینه‌ای قلبی، تنفسی و ریوی و پرونده پزشکی هستند می‌توانند ضمن ارائه مدارک و هماهنگی قبلی با مدیران مدارس در کلاس درس حاضر نشوند.

اسدی تاکید کرد: فعالیت کارمندان دستگاه‌های اجرایی شهر اراک که دارای سابقه قبلی و تأیید شده بیمارهای زمینه‌ای قلبی، تنفسی، ریوی همچنین تمام مادران باردار شاغل به صورت دورکاری است

و این کارکنان با هماهنگی مدیر مربوطه، مجاز به عدم حضور در محل کار هستند.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی گفت: انتظار است اصناف و مدیران بخش خصوصی نیز در این زمینه همکاری لازم را با کارکنان خود داشته باشند.

اسدی ادامه داد: هرگونه فعالیت ورزشی در فضاهای باز در سطح شهر اراک اعم از مدارس و ورزشگاه‌ها ممنوع و اداره کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با اطلاع‌رسانی مناسب تدابیر لازم را در خصوص ممنوعیت‌ها اعمال کند.

وی با بیان اینکه تمامی مراکز درمانی و مراکز جامع خدمات سلامت شهر اراک در آماده‌باش کامل باشند، افزود: برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی تشدید شده و اعمال قانون لازم در این خصوص صورت می‌گیرد.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی گفت: متخصصان دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از تجهیزات و آمبولانس در میادین پر تردد شهر اراک مستقر و نسبت به خدمات‌رسانی به شهروندان اقدام کنند همچنین فعالیت تمامی کوره‌های آجرپزی، معادن، کارگاه‌های عمرانی دارای گرد و خاک و واحدهای تولیدی آلاینده در سطح شهر اراک تعطیل است.