برآورد کارشناس صهیونیست از هلاکت ۷۵ نظامی اسرائیلی طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، برهام مائیر کارشناس مسائل نظامی اسرائیل در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ابراز داشت: ما باید اعتراف کنیم که حماس پیروز شده است و ادامه روند غرور ارتش، باعث سقوط بیشتر ارتش اسرائیل میشود.
وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ خودروی زرهی اسرائیل منهدم شده و اگر اینگونه فرض کنیم که در هر خودرو ۳ نظامی حضور داشته، تعداد تلفات اسرائیل در شبانه روز بالغ بر ۷۵ نفر میشود و این تلفاتی است که اسرائیل در تاریخ خود با آن مواجه نشده است.
سانسور گسترده نظامی در رسانههای رژیم صهیونیستی صدای بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اسرائیلی را نیز در آورده و آنها به صورت تلویحی نسبت به حجم بالای بزرگنماییها و دروغ پردازیهای بیانیههای رسمی و رسانههای اسرائیل انتقاد میکنند.
ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی پیش گزارش داد که در درگیریهای دیروز بین نیروهای ارتش و گروههای مقاومت سه نظامی اسرائیل به هلاکت رسیده و یک نفر زخمی شده که حال وی وخیم است.
این در حالی است که گروههای مقاومت دیروز طی بیانیههایی از هلاکت ۶۰ نظامی اسرائیلی در یک تجمع آنها و ده کشته اسرائیلی در یک حمله دیگر خبر دادند.
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