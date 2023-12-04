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۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۸

برآورد کارشناس صهیونیست از هلاکت ۷۵ نظامی اسرائیلی طی ۲۴ ساعت

برآورد کارشناس صهیونیست از هلاکت ۷۵ نظامی اسرائیلی طی ۲۴ ساعت

یک کارشناس صهیونیست ضمن اعلام ارزیابی خود از تلفات ارتش اسرائیل گفت که طی ۲۴ ساعت گذشته دست‌کم ۷۵ نظامی ارتش اسرائیل کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برهام مائیر کارشناس مسائل نظامی اسرائیل در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ابراز داشت: ما باید اعتراف کنیم که حماس پیروز شده است و ادامه روند غرور ارتش، باعث سقوط بیشتر ارتش اسرائیل می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ خودروی زرهی اسرائیل منهدم شده و اگر اینگونه فرض کنیم که در هر خودرو ۳ نظامی حضور داشته، تعداد تلفات اسرائیل در شبانه روز بالغ بر ۷۵ نفر می‌شود و این تلفاتی است که اسرائیل در تاریخ خود با آن مواجه نشده است.

سانسور گسترده نظامی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی صدای بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اسرائیلی را نیز در آورده و آنها به صورت تلویحی نسبت به حجم بالای بزرگنمایی‌ها و دروغ پردازی‌های بیانیه‌های رسمی و رسانه‌های اسرائیل انتقاد می‌کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی پیش گزارش داد که در درگیری‌های دیروز بین نیروهای ارتش و گروه‌های مقاومت سه نظامی اسرائیل به هلاکت رسیده و یک نفر زخمی شده که حال وی وخیم است.

این در حالی است که گروه‌های مقاومت دیروز طی بیانیه‌هایی از هلاکت ۶۰ نظامی اسرائیلی در یک تجمع آن‌ها و ده کشته اسرائیلی در یک حمله دیگر خبر دادند.

کد مطلب 5957038

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    نظرات

    • احمدوند IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 0
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      واقعا ادعای چهارمین ارتش بظاهر دنیا اینگونه بوده با حمایت ابرقدرت آمریکا و اروپا چطور در باریکه غزه زمین‌گیر شده وجنگی بسیارتابسیار نابرابر با بمباران‌های هوایی که مردم عادی را هدف قراردادند و بدتر از همه جهان عرب و کشورهای اسلامی از این ملت مظلوم آنگونه که می‌بایست حمایت وکمکی نکردند
    • معصومه IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      2 0
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      الحمدوالله علی ماهدانا شکر خدای که مارا با بندگی خودش هدایت فرمود دستهای مقاومت پر قدرت وقدمهایشان ثابت وقلبهایشان به نور خداوند منور وقوی غزه ما باتو کریه میکنیم غزه تو قوی بمان غزه شادی تو شادی ماست افتخار تو افتخار ماست غزه انا فتحنا لک فتحا مبینا العجل العجلالعجل وسمع دعایی یا سمیع یا س یع الرضا

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