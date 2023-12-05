امنیت ۵۰۰ نقطه جرم خیز استان کرمان ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کرمان، سردار ناصر فرشید در تشریح این خبر بیان کرد: اجرای طرح اخیر پیشگامان امنیت انتظامی با بهره گیری از توان انتظامی و مشارکت خوب گشت های رضویون و پلیس یاران در سطح استان کرمان اجرا شد.

وی افزود: در راستای این طرح موفق شدیم قریب ۵۰۰ نقطه جرم خیز در استان را پاکسازی و بیش از ۲۰۰ سارق را دستگیر کنیم.

فرشید افزود: در این طرح بیش از ۲۵۰ معتاد متجاهر که نارضایتی اهالی محله های شهری و روستایی را بدنبال داشتند، جمع آوری و تحویل مراجع مربوطه شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: همچنین قریب به یک تن انواع موادمخدر نیز کشف و به علاوه کشف های متعددی در حوزه خودرو و موتورسیکلت های مسروقه داشتیم.

وی به تلاش شبانه روزی پلیس برای خدمت به مردم و گزارش به موقع موارد مشکوک به پلیس جهت برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت اشاره و تصریح کرد: در همین رابطه پلیس طی چند روز اخیر برخورد با خودروهای دارای آلودگی صوتی و دیگر هنجار شکنی های سطح شهر را نیز اجرا کرده که این طرح ها با جدیت استمرار خواهند داشت.