مشاغل فاقد مجوز برای سوخت مایع ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت توزیع سوخت مایع در استان با بیان اینکه اکثر مصرف کنندگان گاز مایع را افراد کم درآمد شکل می‌دهند، افزود: همه دستگاه‌ها باید در زمینه صدور مجوز برای متقاضیان تسریع داشته باشند.

وی با عنوان اینکه برخی از مشاغل و صنوف فاقد مجوز هستند، افزود: هرگونه تصمیمی نباید تک ساحتی باشد و باید همه ابعاد مسائل بررسی شود.

گرجی با تاکید بر این که باید اطلاع رسانی مناسب از سوی دهیاران و شوراها برای ثبت نام افراد فاقد سوخت در سامانه صورت گیرد، تصریح کرد: باید از هرگونه اقدامات تنش زا از سوی دستگاه‌های اجرایی جلوگیری و حرمت و کرامت افراد حفظ شود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران بر لزوم ساماندهی افراد فاقد سوخت و تعیین تکلیف وضعیت آنان تاکید کرد.