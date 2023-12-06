واردات کالاهای تحریمی تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران در مورد تصمیمات نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه امور گمرکی با اعلام هدفگزاری این تصمیمات برای مقابله با تحریمها و تسهیل تجارت خارجی اظهار کرد: تصمیم مهم این نشست، تسهیل واردات کالاهای تحریمی و تسریع در انجام پروژههای زیربنایی و بزرگ است. در خصوص واردات کالاهای مرتبط با پروژههای راهبردی، تسهیلاتی با نظر سران سه قوه در نظر گرفته و برای اجرا به گمرک ابلاغ شده است.
وی افزود: در خصوص شرکتهایی که بدهی مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی داشتهاند، مصوب شد که بر مبنای تأیید وزارت صمت و توافقات مالیاتی و تأمیناجتماعی، مشروط به تعهد تسویه بدهی، ظرف زمان مشخص قانونی، تسهیلاتی برای ترخیص کالاهای آنان در نظر گرفته شود.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در مورد ترخیص کالاهای اساسی (گروه ۱ و ۲) شرکتهای دولتی و غیر دولتی، مشروط به داشتن ثبت سفارش و اخذ سایر مجوزها، امکان ترخیص صددرصدی کالا بدون کد رهگیری فراهم شد. البته فهرست و کد تعرفهی کالاهای اساسی و کالاهایی که اجازه ترخیص درصدی را خواهند داشت، میبایست به تأیید وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، برسد.
به گفته رضوانیفر، ذیل همین مصوبه به بانک مرکزی تاکید شده است که ظرف سه ماه آینده، ساز و کار جدیدی برای تخصیص اعتباری کد «ساتا» را فراهم و ابلاغ کند. در خصوص ترخیص اقلام دارویی، مواد اولیه و ملزومات پزشکی نیز، گمرک با حداقل اسناد، اجازه ترخیص را فراهم خواهد کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین مقرر شد، در جهت مدیریت بهتر سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی، بر اساس بند «ت» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶ قانون امور گمرکی، برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه، اجازه اخذ ضمانتنامه یا اسناد خزانه در گمرک فراهم شود.
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