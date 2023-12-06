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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

کرملین:

مادامیکه اوکراین از گفت وگو خودداری کند، عملیات ویژه ادامه دارد

مادامیکه اوکراین از گفت وگو خودداری کند، عملیات ویژه ادامه دارد

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز اعلام کرد: مادامیکه اوکراین از گفت وگو خودداری کند، عملیات ویژه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو اجلاس برخط گروه- ۷ را از نزدیک رصد خواهد کرد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط ادامه داد: مسائل مربوط به کمک به اوکراین ممکن است در دستور کار اجلاس برخط گروه- ۷ باشد؛ کی یف در حال حاضر روزهای سختی را می گذراند.

دیمیتری پسکوف افزود: کاهش کمک غرب به اوکراین و آمادگی این کشور برای مذاکره با هم ارتباطی ندارد. تا زمانی که کی یف از گفتگو خودداری کند، عملیات ویژه ادامه دارد.

در ارتباط با نشست مجازی گروه- ۷، هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه ژاپن امروز اعلام کرد که در اجلاس مجازی گروه- ۷ که ژاپن ریاست دوره‌ ای آن را برعهده دارد، عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین و نیز تنش آفرینی های اشغالگران قدس علیه مردم فلسطین مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

ماتسونو با بیان اینکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در این نشست مجازی مشارکت خواهد کرد، گفت: موضوعات مهمی که به جامعه بین‌ المللی مربوط می‌ شود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ایتالیا ریاست دوره‌ ای گروه- ۷ در سال ۲۰۲۴ را برعهده خواهد داشت.

کد مطلب 5959877

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