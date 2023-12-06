استعدادهای معلولان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین نژاد چهارشنبه شب در دیدار از مرکز آموزش استثنایی رودکی آبپخش و نمایشگاه دانش آموزان این مرکز استثنایی و ۲ خانواده معلول از روستاهای «بنار آزادگان» و «مکابری» ضمن تشکر از همراهی حجت السلام خداداد رضایی امام جمعه آبپخش، مسئول مرکز خدمات توانبخشی و رئیس مثبت زندگی و کارشناسان بخشداری آبپخش به ارائه گزارشی از خدمات پرداخت.

بخشدار بخش آبپخش افزود: از تعداد ۴۰۵ پرونده توانبخشی، افراد دارای معلولیت ۲۷۵ برقراری مستمری یک نفری ۷۵۰ هزار تومان و خانواده‌ای پنج نفر به بالا ۲ ملیون ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

امین نژاد ابراز داشت: در زمینه ارائه خدمات به معلولان و مددجویان بویژه در حوزه لوازم ضروری نیازمند مشارکت بیش از پیش تمامی دستگاه‌ها، خیرین و نهادهای انقلابی هستیم.

بخشدار بخش آبپخش ضمن تبریک روز جهانی معلولین اظهار داشت: خدمت به مردم به ویژه معلولان و مددجویان موهبت و فرصتی از سوی خداوند متعال است که به ما عنایت شده است و از این فرصت باید نهایت استفاده را کرد.

سالن ورزشی این مرکز که بخشدار آبپخش پیش از این قول تجهیز آن را داده بود تجهیز شده و بخشدار بخش آبپخش در بازدید از مرکز استثنایی رودکی نیز برای رفع برخی مشکلات این مرکز استثنایی دستور پیگیری صادر کرد.