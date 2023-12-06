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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۴

بخشدار آبپخش:

استعدادهای معلولان مورد توجه قرار گیرد

استعدادهای معلولان مورد توجه قرار گیرد

بوشهر - بخشدار آبپخش گفت: فرصت‌ها و استعدادهای بی نظیر معلولان از مسائل مهمی است که باید به جدیت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین نژاد چهارشنبه شب در دیدار از مرکز آموزش استثنایی رودکی آبپخش و نمایشگاه دانش آموزان این مرکز استثنایی و ۲ خانواده معلول از روستاهای «بنار آزادگان» و «مکابری» ضمن تشکر از همراهی حجت السلام خداداد رضایی امام جمعه آبپخش، مسئول مرکز خدمات توانبخشی و رئیس مثبت زندگی و کارشناسان بخشداری آبپخش به ارائه گزارشی از خدمات پرداخت.

بخشدار بخش آبپخش افزود: از تعداد ۴۰۵ پرونده توانبخشی، افراد دارای معلولیت ۲۷۵ برقراری مستمری یک نفری ۷۵۰ هزار تومان و خانواده‌ای پنج نفر به بالا ۲ ملیون ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

امین نژاد ابراز داشت: در زمینه ارائه خدمات به معلولان و مددجویان بویژه در حوزه لوازم ضروری نیازمند مشارکت بیش از پیش تمامی دستگاه‌ها، خیرین و نهادهای انقلابی هستیم.

بخشدار بخش آبپخش ضمن تبریک روز جهانی معلولین اظهار داشت: خدمت به مردم به ویژه معلولان و مددجویان موهبت و فرصتی از سوی خداوند متعال است که به ما عنایت شده است و از این فرصت باید نهایت استفاده را کرد.

سالن ورزشی این مرکز که بخشدار آبپخش پیش از این قول تجهیز آن را داده بود تجهیز شده و بخشدار بخش آبپخش در بازدید از مرکز استثنایی رودکی نیز برای رفع برخی مشکلات این مرکز استثنایی دستور پیگیری صادر کرد.

کد مطلب 5959924

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