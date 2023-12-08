به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی ظهر جمعه در مصلای شهر کرج در جمع گسترده مردم استان البرز با تشکر از استقبال مردم این استان، اظهار کرد: برای من سفر به استان‌ها یک برکت بزرگ دارد، در جریان مسائل استان‌ها قرار می‌گیرم.

وی با بیان اینکه استان البرز دارای ویژگی خاص است، افزود: نسبت به خانواده شهدا و ایثارگران ادای احترام می‌کنم.

رییس‌جمهور استان البرز دارای کمبودهای است، ادامه داد: در بدو ورود به البرز از برخی پروژه‌های در دست اقدام بازدید کردم و از پیشرفت آنها مطلع شدم.

وی با اشاره به اینکه مترو و جاده‌های مواصلاتی البرز باید با کار جهادی پیش رود، اضافه کرد: در فردیس ۷۰۰ هزار ساکن وجود دارد ولی مجموع درمانی خوب موجود نبود و امروز یک بیمارستان درمانی افتتاح شد.

۱.۹ میلیون واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دغدغه جدی در استان البرز معضل بیکاری اولویت است، اضافه کرد: نیاز به مسکن در این استان و رفع مشکلات مسکن در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا و شهرهای در کشور در حال ساخت است و برخی زمین‌ها هم آماده شده و در حال تحویل به مردم است.

رییسی با تاکید بر اینکه ۱۰۷ هزار واحد در حوزه مسکن مهر از اول دولت به مردم واگذار شد، بیان کرد: تا آخر سال هم الباقی واحدهای مسکونی مهر به مردم واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در ایران ظرفیت های فوق‌العاده‌ای وجود دارد، خاطرشان کرد: رئیس جمهوری که اخیراً مهمان ما بود از پارک علم و فناوری کشورمان بازدید کرد گفت از این میزان پیشرفت با توجه به تحریم علیه ایران تعجب کرده ام.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تحریم پیشرفت کشور را متوقف نخواهد کرد، افزود: به هیچ عنوان تحریم مانع کار دولت نخواهد شد.

رشوه و رانت و روابط ناسالم نباید بر روابط اداری حاکم شود

وی با اشاره به اینکه مصوبات دولت در دور اول و دوم باید توسط استاندار به مردم گزارش داده شود، گفت: سفرهای استانی من تشریفاتی نیست و تا زمانی که مشکل وجود داشته باشد به تمام استان‌ها و شهرها سرکشی خواهم کرد.

رییس‌جمهور تاکید کرد: مشکلات و مراجعات مردم به ادارات را جدی بگیرید، مبادا پارتی‌بازی، رشوه و رانت و روابط ناسالم و فساد بر روابط اداری حاکم شود.

رییسی با بیان اینکه بسترهای فساد را باید اصلاح کنیم، ادامه داد: ما پیمان بسته ایم که یک نظام پاک و عادلانه داشته باشیم در دستگاه قضایی با مفسد برخورد کرده ام و اینجا بسترهای فساد را باید از بین ببریم و در این راه مردم را یار و همراه خود می بینیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: در برخورد با فساد به هیچکس و در هیچ سطحی رحم نخواهم کرد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه هر موفقیتی به دست می آید هدایت رهبری و حضور مردم است، اضافه کرد: مهم ترین وظیفه من خدمت به مردم و گره گشایی از کار مردم است.

رییسی با اشاره به مظلومیت مردم غزه گفت: علیه مردم مظلوم فلسطین و کودکان غزه جنایت در حال انجام است و ما در تمام مجامع بین‌المللی زبان گویا ملت خواهیم بود و علیه ظالم فریاد خواهیم زد.

وی ادامه داد: آمریکا در عرصه فلسطین مانند گذشته که در منطقه ما شکست خورده اند باز ناکام مانده و این وعده الهی است.

رییس جمهور با بیان اینکه غزه و فلسطین بعد از ۶۰ روز مقاومت ایستادگی کرده اند، تاکید کرد: در ملاقات با آقای پوتین اشاره کردم که مقاومت مقابل اسرائیل ایستاد و رییس جمهور روسیه آن را تایید کردند.