به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، گفت: نخست‌وزیر جمهوری عربی سوریه عصر امروز (جمعه) به دعوت معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان در صدر هیأتی بلندپایه وارد تهران می‌شود و فردا صبح مورد استقبال رسمی محمد مخبر قرار می‌گیرد.

وی با اعلام این خبر افزود: پانزدهمین اجلاس کمیته عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور اصلی‌ترین برنامه حسین عرنوس در تهران خواهد بود و دیدارهایی با رئیس جمهور، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم خواهد داشت.

جمشیدی گفت: در راستای اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در سفر رئیس جمهور کشورمان به سوریه، محورهای مورد توافق در آن سفر که پس از برگزاری جلسات کمیسیون‌های مشترک دو کشور نهایی شده است نیز در این سفر در قالب اسناد همکاری مشترک به امضا می‌رسد.

همکاری‌های گسترده اقتصادی در زمینه‌های گمرکی، بانکی، ایجاد مناطق تجاری مشترک، گردشگری، انرژی، تأمین برق و… از جمله زمینه‌هایی است که در این سفر توسط هیأت‌های عالی رتبه ایران و سوریه مورد بررسی قرار گرفته و عملیاتی می‌شود.