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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۷:۲۸

مدیر جهاد کشاورزی ایوان:

۱۸۵۰ هکتار از اراضی دشت زرنه تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفتند

۱۸۵۰ هکتار از اراضی دشت زرنه تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفتند

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی ایوان گفت: یک هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی دشت زرنه تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفته اند.

جعفر شکری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت چغندر قند در شهرستان ایوان آغاز شده است.

وی بیان کرد: برداشتاین محصولی کام کشاورزان شهرستان ایوان را شیرین کرده، مدت سه سالی است که کشت محصول چغندر به سبد تولیدات کشاورزان ایوانی اضافه شده است.

وی افزود: کشاورزان امسال در سه ایستگاه شبکه آبیاری حوزه سد کنگیر اقدام به کشت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۵۰ هکتار ازاراضی دشت زرنه تحت آبیاری مدرن قرار گرفته است، تصریح کرد: در اجرای این پروژه بخش زیادی از زمین‌های دشت زرنه زیرکشت چغندر قند رفته است.

وی ادامه داد: در فصل برداشت این محصول سفره اشتغال برای بیش از ۵۰۰ نفر فراهم شده است، امسال حدود ۲۲۰ هکتار به چغندر قند اختصاص یافته است.

نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی حلقه مفقوده توسعه در این بخش از کشاورزی است نبود کارخانه فرآوری چغندر قند باعث شده تا دسترنج کشاورزانی ایلامی راهی استان‌های همجوار شود که می‌طلبد مسئولان برای ایجاد این مهم اهتمام جدی تری برای سودآوری بیشتر و اشتغال داشته باشند.

کد مطلب 5963182

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