سردار آزمون در ترکیب اصلی رم برابر بولونیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال رم و فیورنتینا در هفته ۱۵ سری آ ایتالیا روز یکشنبه ۱۹ آذر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم رم در دقیقه ۲۵ و به جای پائولو دیبالا وارد زمین شد اما در دقیقه ۶۲ و به دلیل مصدومیت جای خود را به استفان الشعراوی داد.

پس از این دیدار یک خبرنگار ایتالیایی اعلام کرد که آزمون در حدود ۱۵ تا ۲۰ روز از میادین دور خواهد بود؛ اما پس از انجام MRI مشخص شد که مصدومیت این بازیکن جدی نیست و او می‌تواند تیم خود را در دیدار بعدی همراهی کند.

در همین خصوص سایت ایتالیایی «ilromanista» خبر داد، پائولو دیبالا به دلیل مصدومیت و روملو لوکاکو به دلیل محرومیت نمی‌توانند رم را برابر بولونیا همراهی کنند و ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی این تیم برای دیدار تیمش در هفته ۱۶ حساب ویژه ای روی سردار آزمون باز کرده است و این بازیکن از ابتدا در ترکیب رم قرار خواهد گرفت.

رم پس از تیم‌های اینتر، یوونتوس و میلان با ۲۵ امتیاز و به دلیل تفاضل بیشتر نسبت به بولونیا در جایگاه چهارم جدول سری آ قرار دارد و دیدار این دو تیم بسیار حساس خواهد بود. تیم‌های رم و بولونیا روز یکشنبه ۲۶ آذر و از ساعت ۲۰:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که پیش از این رسانه‌های ایتالیایی خبر داده بودند که تیاگو موتا سرمربی تیم بولونیا مایل به جذب سردار آزمون است.