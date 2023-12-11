سیدهاشم موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مِهر اظهار داشت: نمایشگاه حدیث غربت حضرت فاطمه (س) برای یازدهمین سال متوالی با هدف ترسیم زندگانی حضرت زهرا (س) از ۲۰ الی ۲۶ آذرماه پذیرای علاقه مندان فاطمی خواهد بود.

دبیر نمایشگاه فرهنگی مذهبی حدیث غربت لامرد به برنامه‌های این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: موضوع کلی این نمایشگاه جهاد تبیین فاطمی است و غرفه‌های تاریخی شامل غرفه‌های غدیر، سقیفه، مسجدالنبی و بیت الزهرا (س)، نماد ضریح مطهر امام حسین (ع)، باغ فدک، بیت الاحزان و بقیع جهت دیدار عاشقان فاطمی در این نمایشگاه دایر است.

عضو کانون مداحان شهرستان لامرد تصریح کرد: غرفه خطبه فدکیه، غرفه بهشت و جهنم، مقام زن، شهدای امنیت، مهدویت، هنرهای فاطمی و غرفه دفاع مقدس نیز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

وی در همین زمینه گفت: دوستداران فاطمی پس از بازدید از غرفه‌ها وارد بین الحرمین نمادین می‌شوند، که تمامی برنامه‌های عمومی هر شب از ساعت ۱۸ الی ۲۲ در این مکان برگزار می‌شود.

موسوی با بیان این مطلب که راویانی از شهر مقدس قم در این نمایشگاه به روایت‌گری خواهند پرداخت اظهار کرد: سفره حضرت رقیه (س)، ویژه برنامه شب شهادت حضرت زهرا (س) و شب شام غریبان که همراه با تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا (س) است برگزار می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: غرفه جهاد تبیین نیز در نمایشگاه حدیث غربت فاطمه (س) دیده خواهد شد، همچنین به منظور استفاده بهینه خانواده‌ها از این فضای معنوی، حسینیه کودک نیز برپا می‌شود.

موسوی در پایان با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۰ نفر از خادمین برادر و خواهر در این مجموعه معنوی قریب به دو ماه در حال فضاسازی و مهیا نمودن این نمایشگاه هستند تصریح کرد: این نمایشگاه دوشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۲۱ در بلوار سپاه مرکز شهرستان لامرد با حضور دلدادگان فاطمی به همراه خانواده‌های معظم شهدا، خانواده شهدای امنیت (شهیدان جنگجو و عرفانی نیا) جانبازان، ایثارگران، مسؤولین محلی و آحاد مردم افتتاح خواهد شد.