هشدار به ورزشکاران درمورد دارویی که «عادت» شده/ ترامادول ممنوع شد

فرزاد شارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه از ابتدای سال میلادی جدید فهرست جدید و به روز شده داروهای ممنوعه ملاک عمل برای کنترل دوپینگ ورزشکاران در تمام جهان است، گفت: اضافه شدن داروی «ترامادول» مهمترین تغییری است که در فهرست مواد ممنوعه برای سال ۲۰۲۴ میلادی اعمال شده است.
وی ادامه داد: ممنوع بودن استفاده از این دارو برای ورزشکاران سال گذشته اعلام شد اما اضافه شدن رسمی آن به فهرست مواد ممنوعه و غیرمجاز یک سال عقب افتاد. بدین ترتیب از ابتدای سال میلادی جدید استفاده از این دارو منجر به تخلف ورزشکاران و دوپینگی شدن آنها میشود.
قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با تاکید بر اینکه استفاده از ترامادول «در زمان مسابقه» ممنوع اعلام شده است، تصریح کرد: به لحاظ زمان مصرف، داروهای ممنوعه به دو گروه تقسیم میشوند که شامل «همیشه ممنوع» و «در زمان مسابقه» میشود. داروهای همیشه ممنوع همان طور که از نامشان پیداست استفاده از آنها بدون استثنا و در طول سال ممنوع است. در زمان مسابقه اما دربرگیرنده بازه زمانی شب قبل از مسابقه تا پایان مسابقه است.
وی تاکید کرد که ترامادول چون جزو مخدرهاست استفاده از آن در زمان مسابقه ممنوع اعلام شده است.
شارکی همچنین با بیان اینکه داروهای غیرمجاز و ممنوعه برای ورزشکاران در چند گروه طبقه بندی میشوند، یادآور شد: برای تستهای خارج از مسابقه صرفاً مواد گروه S صفر تا S پنج آنالیز میشوند. برای آنالیز تستهای داخل مسابقه اما مواد ممنوعه در همه گروهها در نظر گرفته میشوند. همین مسئله حساسیت تست داخل مسابقه را بیشتر میکند.
قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در مورد ترامادول و استفاده از آن هشدار داد و گفت: ترامادول شبه مخدر به حساب میآید و برای تسکین درد از آن استفاده میشود ضمن اینکه نعشه آور هم است. در جامعه ما اعتیاد به ترامادول خیلی زیاد است در حالیکه این دارو عوارض جانبی هم دارد.
وی با طرح این موضوع که وارد شدن یک دارو به فهرست مواد ممنوعه دو دلیل عمده میتواند داشته باشد، گفت: یا ماده مورد نظر به طور واضح روی عملکرد ورزشی تأثیر میگذارد یا اینکه عوارض جانبی و تأثیر منفی آن روی سلامت بالا تشخیص داده میشود. ترامادول عوارض بالایی دارد و به همین دلیل ممنوع اعلام شده است.
شارکی تاکید کرد: موارد مصرف ترامادول بعضاً جنبه غیردرمانی دارد. بازهم تأیید میکنم که مصرف این دارو در جامعه ما بسیار بالا است اما ورزشکاران باید نسبت به آن هشیار باشند چراکه از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ در صورت تشخیص این دارو در نمونه گیری های اخذ شده، منجر به دوپینگی شدن ورزشکار میشود.
قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ گفت: فهرست جدید داروهای ممنوعه که از طرف آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) اعلام رسمی شده است، ترجمه شده و علاوه بر بارگذاری روی سایت نادو در اختیار همه فدراسیونها هم گذاشته شده است.
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