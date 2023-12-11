راهیابی«هزارویک شب بلدیه» به مرحله نهایی معتبرترین جشنواره کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صراف یزد، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مستند هزار و یک شب بلدیه به عنوان یک اثر فاخر در حوزه تاریخ شهرداری در یزد تولید شده اظهار کرد: در این مستند روایتی زیبا از نحوه شکل گیری و فعالیت شهرداری‌ها در کشور و پس از آن در شهر تاریخی یزد مطرح شده است.

کارگردان مستند هزار و یک شب بلدیه ادامه داد: پس از رونمایی از این اثر در شهر یزد و با حضور مسوولان و جمعی از هنرمندان و رسانه‌ها، مستند در هفدهمین جشنواره فیلم مستند ایران ارسال شد که توانست با جلب نظر هیئت انتخاب به بخش نهایی این جشنواره بسیار مهم راه پیدا کند.

صراف یزد با تاکید بر اینکه در این جشنواره حاصل یک سال تولیدات سینمای مستند ایران حضور دارند، گفت: حضور در این جشنواره و راهیابی به بخش رقابت نهایی افتخار بزرگی است که نصیب مجموعه عوامل تولید این فیلم، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد و همچنین تمام یزد شده است.

وی در مورد این مستند با تاکید بر اینکه بالغ بر یک سال کار پژوهش و پیش تولید آن طول کشید، گفت: هزار و یک شب بلدیه در واقع بخشی از فرهنگ و تاریخ شهر یزد را به نمایش می‌گذارد.

ارسال هزار و یک شب بلدیه به شهرهای خواهر خوانده یزد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد نیز در این نشست در مورد این مستند که محصولی از روابط عمومی شهرداری یزد است با بیان اینکه این فیلم به پنج زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی، اسپانیایی و چینی ترجمه و زیرنویس می‌شود، تصریح کرد: مستند «هزار و یک شب بلدیه» پس از حضور در جشنواره‌ها برای اکران به شهرهای خواهرخوانده ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مستند با نام «هزار و یک شب بلدیه» و به کارگردانی احمد صراف‌یزد تولید شده است، گفت: این اثر ابتدا به سرگذشت شهرداری‌ها در کشور و پس از آن بررسی شهرداری یزد و توسعه شهر میراث جهانی یزد از زمان تأسیس تاکنون، پرداخته است.

احمد صراف یزد متولد سال ۱۳۶۲ است و ساخت چندین فیلم مستند کوتاه و نیمه بلند، همکاری با انجمن سینمای جوان ایران، همکاری با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، صدا و سیما و حوزه هنری انقلاب اسلامی ایران را در کارنامه کاری خود دارد.

وی علاوه بر مستند هزارو یک شب بلدیه که به تهیه کنندگی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد انجام شده، کارگردانی فیلم مستند کوتاه «مازاری»، مستند «خانه امام حسینی یزد»، مستند «خلیل» روایتی از زندگی شهید بزرگوار خلیل حسن بیکی»، مستند «تابادها، یادها را نبرند»، «شازده حمام»، «رویاها پیر نمی‌شوند» و چندین اثر دیگر را هم انجام داده است.