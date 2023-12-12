انفجار گاز در گلشهر کرج یک مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سمیعی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۳ دقیقه در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از انفجار گاز شهری در یک واحد مسکونی به آدرس گلشهر، بلوار الغدیر مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲۳،۱۱۰،۱۰۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: این انفجار در طبقه هفتم یک ساختمان رخ داد که منجر به تخریب شیشه‌ها و حریق در قسمت آشپزخانه واحد مذکور شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کرج افزود: انفجار فوق یک مصدوم (زن حدوداً ۳۰ ساله) در برداشت که با کمک آتش نشانان تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

سمیعی با بیان اینکه برای امداد رسانی به این حادثه ۲۰ نفر نیروی عملیاتی به همراه شش دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند، ادامه داد: کارشناسان اداره علت‌یابی با حضور در محل حادثه در حال بررسی علت حادثه هستند.

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