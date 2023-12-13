۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

با حضور محمد اسلامی؛

پروژه جایگزینی لیزر فیبری بومی بهره‌برداری شد

پروژه جایگزینی لیزر فیبری بومی‌سازی‌شده با لیزر گازی با حضور رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه جایگزینی لیزر فیبری بومی‌سازی‌شده توسط مرکز علوم و فنون لیزر ایران با لیزر گازی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای و نیز «محمدیاسر طیب‌نیا» مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

اسلامی پس از حضور در مجموعه فولاد مبارکه و بازدید از بخش‌های نورد گرم و سرد، فولادسازی، آزمایشگاه پرتوزا، گندله‌سازی، پروژه جایگزینی لیزر فیبری بومی‌سازی‌شده توسط مرکز علوم و فنون لیزر ایران با لیزر گازی را افتتاح کرد.

پروژه جایگزینی لیزر گازی با لیزر فیبری در ماشین جوش اسیدشویی ۲ در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با هدف کاهش مدت زمان عیب‌یابی و توقف‌های ناشی از لیزر گازی انجام شده است.

این پروژه در مدت زمان ۴ سال و به بهره‌مندی از توان ۱۰۰ درصدی فنی و علمی متخصصان داخلی و با بودجه‌ای معادل ۹۳ میلیارد ریال اجرایی شده است.

نفیسه عبدالهی

