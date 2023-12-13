به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه جایگزینی لیزر فیبری بومیسازیشده توسط مرکز علوم و فنون لیزر ایران با لیزر گازی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و جمعی از مدیران ارشد صنعت هستهای و نیز «محمدیاسر طیبنیا» مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
اسلامی پس از حضور در مجموعه فولاد مبارکه و بازدید از بخشهای نورد گرم و سرد، فولادسازی، آزمایشگاه پرتوزا، گندلهسازی، پروژه جایگزینی لیزر فیبری بومیسازیشده توسط مرکز علوم و فنون لیزر ایران با لیزر گازی را افتتاح کرد.
پروژه جایگزینی لیزر گازی با لیزر فیبری در ماشین جوش اسیدشویی ۲ در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با هدف کاهش مدت زمان عیبیابی و توقفهای ناشی از لیزر گازی انجام شده است.
این پروژه در مدت زمان ۴ سال و به بهرهمندی از توان ۱۰۰ درصدی فنی و علمی متخصصان داخلی و با بودجهای معادل ۹۳ میلیارد ریال اجرایی شده است.
