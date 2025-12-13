به گزارش خبرنگار مهر، دیدار هفته نهم لیگ دسته دو کشور در گروه A میان تیمهای شهید قندی یزد و فولاد هرمزگان روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه سلیمانی بافق برگزار خواهد شد. ساعت آغاز مسابقه ۱۵:۰۰ اعلام شده اما به دلیل مشکل برق پروژکتورها، احتمال برگزاری بازی از ساعت ۱۴:۳۰ وجود دارد.
فولاد هرمزگان با ۱۳ امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد و در چهار هفته گذشته دو برد و دو باخت ثبت کرده است.
شهید قندی یزد نیز با ۱۱ امتیاز جایگاه هفتم جدول را در اختیار دارد و طی چهار بازی اخیر خود به یک پیروزی و سه تساوی رسیده است. نکته جالب اینکه هر دو تیم در این بازه زمانی ۶ امتیاز کسب کردهاند.
در سابقه تقابلهای اخیر دو تیم، یک برد برای قندی و یک تساوی ثبت شده است.
پیش از دیدار حساس هفته نهم لیگ دسته دو کشور مقابل فولاد هرمزگان، دو بازیکن تیم فوتبال شهید قندی یزد، آرش گلزاریان و حسین باباییان، درباره آخرین وضعیت تیم، شرایط تمرینات و اهمیت این مسابقه توضیحاتی ارائه کردند. این دیدار برای قندیها از جهات مختلف اهمیت ویژهای دارد؛ از جمله امکان ثبت دومین برد پیاپی و کسب نخستین پیروزی خانگی در فصل جاری.
بازیکن تیم شهید قندی یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار پیشرو مقابل فولاد هرمزگان ضمن تشکر از هواداران شهید قندی اظهار کرد: آنالیزهای دقیق و زحماتی که کادر فنی برای آمادهسازی تیم میکشند نقش مهمی در عملکرد ما دارد.
آرش گلزاریان افزود: فکر میکنم بازی بسیار خوبی در انتظارمان باشد؛ مسابقهای سخت اما جذاب. این هفته تمرینات منظم و پرفشاری داشتیم و تیم از نظر هماهنگی و همدلی به شرایط مطلوبی رسیده است. امیدوارم بتوانیم نتیجهای درخور شأن باشگاه و هواداران به دست بیاوریم.
وی ادامه داد: از هواداران میخواهم مثل همیشه و مخصوصاً مانند بازی قبلی با انرژی مثبتشان کنار تیم باشند تا بتوانیم اولین پیروزی خانگی و دومین برد پیاپی را کسب کنیم و شرمنده حمایتشان نشویم.
بازیکن دیگر تیم شهید قندی یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با مسابقه این هفته در برابر فولاد هرمزگان گفت: میدانیم دیدار بسیار سختی در پیش داریم، اما با توجه به تمرینات خوب و آنالیز دقیقی که از تیم فولاد داشتیم، از لحاظ ذهنی و فنی کاملاً آماده هستیم.
حسین بابائیان افزود: این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد؛ زیرا با کسب سه امتیاز میتوانیم در جدول بالاتر از فولاد قرار بگیریم و همچنین به دومین پیروزی پیاپیمان برسیم که نقش مهمی در شکلگیری شخصیت تیمی ما خواهد داشت.
وی گفت: در پایان از همه همشهریان، بهویژه مردم خوب بافق، دعوت میکنم در ورزشگاه حضور پیدا کنند و تیم را حمایت کنند تا بتوانیم این سه امتیاز ارزشمند را به دست بیاوریم.
تیمهای شهید قندی یزد و فولاد هرمزگان در یکی از حساسترین دیدارهای هفته نهم لیگ دسته دو، روز یکشنبه در ورزشگاه سلیمانی بافق به مصاف یکدیگر میروند؛ جدالی که میتواند با تغییر جایگاه دو تیم در جدول، معادلات گروه A را تحت تأثیر قرار دهد.
سرمربیگری شهید قندی یزد بر عهده ایمان رزاقیراد است و فولاد هرمزگان با هدایت رضا مرتضیزاده وارد این مسابقه میشود.
قضاوت این دیدار را امیر باغیشینی بهعنوان داور وسط، مسعود غلامی و بهرام صادقی بهعنوان کمکداوران (از خراسان رضوی) و محمدکاظم بحرینی از کرمان (داور چهارم) بر عهده خواهند داشت. مهدی موسیپور از کرمان نیز ناظر داوری این مسابقه است.
