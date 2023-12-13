آخرین قیمت طلا و سکه ۲۲ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۹.۰۹۵.۰۰۰ ۵.۶۱۳.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۷۱۳.۰۰۰ ۲.۱۹۸.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۵۵۳.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۳۳۰.۰۰۰ ۴.۴۵۴.۰۰۰ سکه گرمی ۵.۶۹۵.۰۰۰ ۲.۸۰۳.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۴۴۸.۸۰۰ ۲۴ عیار ۳.۲۶۵.۰۰۰ طلای دست دوم ۲.۴۱۶.۰۰۰ مثقال طلا ۱۰.۶۰۸.۰۰۰ انس طلا ۱۹۸۱ دلار و ۶۰ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۱ دلار و ۶۰ سنت است.