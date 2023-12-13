آخرین قیمت طلا و سکه ۲۲ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۹.۰۹۵.۰۰۰
|۵.۶۱۳.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۷۱۳.۰۰۰
|۲.۱۹۸.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۳۰۰.۰۰۰
|۳.۵۵۳.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۳۳۰.۰۰۰
|۴.۴۵۴.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۶۹۵.۰۰۰
|۲.۸۰۳.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۴۴۸.۸۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۲۶۵.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۴۱۶.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۶۰۸.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۸۱ دلار و ۶۰ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۱ دلار و ۶۰ سنت است.
نظر شما