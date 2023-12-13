به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در مقاله‌ای تلاش کرد تاکتیک‌های روانی به کار گرفته شده از سوی ابوعبیده سخنگوی نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در شکست دادن دشمن را بررسی کند.

این گزارش تصریح می‌کند که عملیاتی که نیروهای مقاومت در روز ۷ اکتبر ضد رژیم صهیونیستی انجام دادند، نشان دهنده توسعه اعجاب‌انگیز توانمندی‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای مقاومت فلسطین بود و ثابت می‌کرد این جنبش به شایستگی و فهم عمیق و تسلط کاملی بر علوم روان‌شناختی و جامعه‌شناسی دست پیدا کرده و توانسته با وجود امکانات و ابزارهای بسیار کمی که دارد، از فضای مجازی و تجهیزات تکنولوژیک و رسانه‌های جایگزین و سنتی به بهترین شکل در جنگ روانی دردناک و متزلزل کننده ضد رژیم صهیونیستی استفاده کند.

مقاومت اسلامی فلسطین همچنین نشان داد که در عملیات زمینی در برابر ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی نیز موفق شده از این تاکتیک‌ها بهره‌برداری کند.

تصویربرداری و ارائه مستند واقعیات میدان نبرد

طی چهار هفته‌ای که از آغاز عملیات زمینی رژیم صهیونیستی ضد نوار غزه تا آتش‌بس موقت دنبال شد، مقاومت فلسطین موفق شد به صورت متنوع و گسترده، ضربات رسانه‌ای عمیقی را در جنگ روانی به دشمن صهیونیستی وارد کرده و روحیه نظامیان ارتش آن را در هم بشکند و شکاف گسترده‌ای را بین کابینه و سران صهیونیست از یک طرف و افکار عمومی و شهرک نشینان از طرف دیگر ایجاد کند.

این هجمه‌های رسانه‌ای همزمان با تلفات گسترده مالی و جانی ارتش رژیم صهیونیستی بود که در نتیجه صدها خودروی زرهی و تانک‌های دشمن صهیونیستی منهدم شد و صدها نظامی ارتش صهیونیستی کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند. این آمار علاوه بر دستاوردهایی بود که گردان‌های قدس و دیگر گروه‌های مقاومت به دست آورده و موفق شدند صدها نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده و چندین برابر این تعداد را زخمی کنند.

طراحی ساده و ویرانگر جنگ رسانه‌ای مقاومت

الجزیره تاکید می‌کند که به نظر می‌رسد مقاومت طرح رسانه‌ای کاملاً مؤثر و در عین حال ساده‌ای را دنبال می‌کرد که مبتنی بر ثبت تصاویر ویدئویی از عملیات و مبارزات نیروهای مقاومت ضد ارتش رژیم صهیونیستی است، چرا که به خوبی از علاقه فراوان شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های جایگزین به این تصاویر اطلاع دارد. به این ترتیب گردان‌های مقاومت عملیات خود در پادگان‌های نظامی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی اطراف نوار غزه را به صورت تصویری ضبط کرده و از هلاکت و اسارت صدها نظامی و افسر صهیونیست فیلم تهیه کردند.

رسانه‌های جنگی گردان‌های قسام به فرماندهی ابوعبیده با مهارت و تلاش زیادی تصاویر تهیه شده از سوی مبارزان خود را در فضای مجازی و موتورهای جستجوگر منتشر می‌کنند، قسام این تصاویر را در فضای مجازی بارگذاری می‌کند تا موتورهای جستجوگر اینترنت بتوانند آن را به افکار عمومی هدف یعنی ساکنان سرزمین‌های اشغالی برسانند و روحیه آنها را تخریب و آنها را نسبت به دروغ پردازی‌های سران خود مطلع سازند.