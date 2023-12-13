حمله جدید حزب الله به شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که الجلیل غربی واقع در شمال اراضی اشغالی با چندین موشک از سمت لبنان هدف قرار گرفته است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که آژیر هشدار در این منطقه اشغالی به صدا درآمده است.

همچنین موضع صهیونیستی مالکیه نیز از سمت لبنان به صورت مستقیم مورد هدف قرار گرفت.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «عیترون» و «محیبیب» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف منطقه «الناقوره» در خاک لبنان را به شدت بمباران کردند. همچنین اطراف شهرک‌های «بستان»، «کفرشوبا» و «عیتا الشعب» و منطقه مرزی «اللبونه» نیز از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که یکی از رزمندگان مقاومت اسلامی به نام «محمد علی بسام شیت» از اهالی شهرک کفرکلا در جنوب لبنان در راه قدس به شهادت رسیده است.

گفتنی است حزب‌الله لبنان همزمان با عملیات طوفان الاقصی برای کاهش فشار حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه در درگیری مرزی با رژیم صهیونیستی به سر می‌برد.

کمی پیش‌تر جانشین مسؤول امنیتی شهرک صهیونیست‌نشین «المطله» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی کان گفت که حمله‌هایی کنونی حزب‌الله را حتی در جنگ دوم لبنان (جنگ ۳۳ روزه) نیز شاهد نبوده‌ایم.