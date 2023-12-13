تعداد شهیدان غزه از ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون ۱۸۶۰۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۰۵۹۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
القدره تاکید کرد: در ساعتهای گذشته بر اثر بمباران منطقههای مختلف توسط اشغالگران ۱۹۶ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۴۹۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند. علاوه بر این تعداد زیادی از قربانیان هنوز زیر آوار هستند.
وی افزود: تعدادی از رییسان بیمارستانها همچنان در بازداشتِ نظامیان اشغالگر هستند. این نظامیان با شکنجهکردن رییسان بیمارستانها آنان را مورد بازپرسی قرار میدهند.
القدره گفت: اشغالگران بر پایان کار بخش بهداشتی در شمال نوار غزه پافشاری میکنند. شمال غزه به منطقهای بدون مراقبت بهداشتی و پزشکی مبدل شده است.
وی تصریح کرد: از سازمانهای بینالمللی میخواهیم که ملزومات پزشکی را به بیمارستانهای جنوب نوار غزه برسانند. بمباران نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی باعث شده ۲۲ بیمارستان و ۵۲ مرکز اورژانس از روند خدمترسانی خارج شوند.
القدره افزود: ما خواهان ایجاد ساز و کاری برای تضمین خروج هزاران زخمی به صورت روزانه جهت درمان در خارج از نوار غزه برای حفظ جان آنان هستیم. به دلیل گسترش بیماریهای واگیردار و نبود آب پاک، اوضاع بهداشتی در نوار غزه مرگبار شده است.
وی ادامه داد: از سازمانهای وابسته به سازمان ملل میخواهیم که لوازم اصلی زندگی در مرکزهای نگهداری آوارگان را فراهم کنند. اشغالگران از کمکها به عنوان سلاحی جدید برای کشتار زخمیها استفاده میکنند.
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