حجت الاسلام محمد جواد قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل اقدامات رژیم صهیونیستی در بهره‌برداری از جنگ شناختی و رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف استعماری خود پرداخت و بیان کرد: رژیم صهیونیستی همواره از ابزارهای روانی و رسانه‌ای برای تغییر نگرش جهانی نسبت به خود استفاده کرده است. به‌ویژه پس از حملات اخیر به غزه، رژیم در تلاش است تا با استفاده از این ابزارها، تصویری از خود به‌عنوان یک قربانی در ذهن افکار عمومی جهانی ترسیم کرده و بر جنایات انجام‌شده در فلسطین سرپوش بگذارد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر از این تاکتیک‌ها به‌طور گسترده‌ای بهره‌برداری کرده و با استفاده از قدرت رسانه‌ها در کشورهای غربی، تلاش کرده تا تصویر مظلومیت یهودیان را به نمایش بگذارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران گفت: این اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای جلب حمایت‌های بین‌المللی و توجیه سیاست‌های اشغال‌گرانه‌اش در فلسطین و دیگر مناطق است. این رژیم از حادثه‌های مختلف و بحران‌ها برای بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای استفاده کرده تا حمایت‌های جهانی را از خود جلب کرده و در عین حال فشارها بر سیاست‌هایش را کاهش دهد.

وی همچنین به گسترش اسلام‌هراسی به‌عنوان یکی دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: این رژیم از دسیسه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی برای تحریک ترس از مسلمانان در غرب استفاده می‌کند. با استفاده از تبلیغات و اخبار غیرواقعی، رژیم صهیونیستی سعی دارد تا مسلمانان را به‌عنوان تهدیدی جهانی معرفی کند و از این طریق، از حمایت‌های دولت‌های غربی برای ادامه جنگ‌ها و سیاست‌های خود بهره‌برداری کند.

حجت‌الاسلام قائمی تأکید کرد: این اقدامات نه تنها به‌منظور توجیه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین است، بلکه هدف اصلی آن تقویت ائتلاف‌های جهانی علیه کشورهای اسلامی و ترویج جنگ‌های روانی در سطح جهانی است و این اقدامات رسانه‌ای و جنگ شناختی، بخشی از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای ایجاد شرایط مناسب برای ادامه جنگ‌ها و حذف رقبا و معاندان خود در سطح جهانی است.

استفاده از ابزارهای روانی و جعلی

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در ادامه افزود: رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری ابزارهای روانی پیچیده و استفاده از تصاویر و اطلاعات جعلی، تلاش می‌کند تا افکار عمومی جهان را نسبت به جنایات خود در فلسطین منحرف کند. این رژیم با بهره‌برداری از رسانه‌ها، برای ایجاد تصویری از خود به‌عنوان یک قربانی و مظلوم، در تلاش است تا از فشارهای بین‌المللی بکاهد و جنگ‌های خود را در سطح جهانی توجیه کند. این در حالی است که غزه همچنان تحت اشغال این رژیم و در وضعیت بحرانی قرار دارد.

وی همچنین به نقش رسانه‌ها و قدرت‌های غربی در این فرآیند اشاره کرده و گفت که این کشورها به‌طور عمدی در راستای منافع رژیم صهیونیستی حرکت کرده و کمک می‌کنند تا این جریان جنگ شناختی ادامه یابد. به‌ویژه رسانه‌های غربی که در ترویج اسلام‌هراسی و ایجاد تصویری منفی از مسلمانان نقش دارند، به شکلی هدفمند از فضای رسانه‌ای استفاده می‌کنند تا جنگ‌های روانی را در سطح جهانی تقویت کنند.

در پایان، حجت‌الاسلام قائمی ضمن اشاره به لزوم هوشیاری کشورهای مسلمان و نهادهای بین‌المللی در برابر این دسیسه‌های رسانه‌ای، بر اهمیت آگاهی‌رسانی و مقابله با جنگ شناختی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی گفت: تنها با ایستادگی در برابر دسیسه‌های روانی و رسانه‌ای، می‌توان از فشارهای جهانی و تحولات منفی در راستای اهداف رژیم صهیونیستی جلوگیری و حقیقت را در سطح جهانی فاش کرد.