حمله سایبری موفق هکرهای حامی فلسطین به وبگاه ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هکرهای حامی مقاومت فلسطین امروز چهارشنبه موفق شدند به سایت رسمی ارتش رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و پیامی در حمایت از غزه و فلسطین در وبگاه آن منتشر کنند.
بر پایه این گزارش، شبکه ۱۲ عبری زبان شامگاه چهارشنبه اذعان کرد که گروهی از هکرهای حامی فلسطین موفق شدند تارنمای ارتش اسراییل را هک کنند و تصاویری از پرچم فلسطین به همراه پیامی در حمایت از فلسطینیان در نوار غزه پخش کنند.
این کانال توضیح داد که هکرها توانستهاند به صفحه رسمی برخط اطلاعات مجروحان ارتش اسراییل که روزانه بهروزرسانی میشود و حاوی دادههای مربوط به سربازان مجروح جنگ در نوار غزه است، نفوذ کرده و آن را از فعالیت خارج کنند.
هکرهای طرفدار مقاومت فلسطین در اعلامیه ضمیمه شده در صفحه ارتش اسراییل طی فراخوانی در واکنش به ادامه کشتار غیرنظامیان در غزه خواستار ادامه جنگ تا «آزادسازی کامل سرزمینهای فلسطینی از چنگال اشغالگران شدند.
زیرساختهای اصلی رژیم صهیونیستی در طول چند ماه گذشته شاهد حملههای مداوم سایبری بوده است.
در این مدت از سایتهای نظامی، امنیتی و مدنی رژیم صهیونیستی تا شرکتهای بزرگ میزبانی داده این رژیم، آماج حملههای سایبری قرار گرفته است.
در پاسخ به بیش از هفت دهه اشغالگری و ستم رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها، نیروهای مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات غافلگیرکنندهای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، تمام گذرگاههای نوار غزه را بسته و همچنان در حال بمباران این منطقه و قتل عام زنان و کودکان و دیگر غیرنظامیان است.
عملیات طوفان الاقصی نه تنها به خاطر ابعاد نظامی آن بلکه به خاطر ابعاد امنیتی آن، یک شکست بزرگ اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
کارشناسان مسایل سیاسی، احتمال دسترسی نیروهای مقاومت به پایگاههای داده دستگاههای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی، از طریق هک را رد نمیکنند و معتقدند که مقاومت برتری و اشراف اطلاعاتی خود را در عملیات طوفان الاقصی به رخ کشید.
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