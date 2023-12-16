حماس نباید در قدرت باشد/ نمی خواهیم درگیری به لبنان سرایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرده است که «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا با «محمودعباس»، رئیس تشکیلات خودگردان درباره تلاش‌ها برای تقویت ثبات در کرانه باختری گفتگو کرد. گفته شده در این گفتگو سالیوان با عباس درباره اقدامات برای مقابله با خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی‌ها گفتگو کرده است.

«جان کربی»، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در ادامه گفت: «ما با شرکای منطقه‌ای و اسرائیل در مورد پیامدهای درگیری در غزه کار می‌کنیم و حماس نباید در قدرت باشد. اکنون بحث گسترده‌ای در مورد شکل تشکیلات خودگردان برای اداره غزه وجود دارد.»

کربی این را نیز افزود: «ما با اسرائیل موافقیم که درگیری‌ها در غزه برای ماه‌ها ادامه خواهد داشت، اما عملیات تل آویو در غزه باید دقیق‌تر باشد و این به تصمیم تل آویو بستگی دارد.»

مقام ارشد کاخ سفید همچنین با اشاره به کشته شدن اسرای اسرائیلی در عملیات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: «قتل تصادفی گروگان‌ها در غزه دلخراش است و این نتیجه‌ای است که ما نمی‌خواهیم ببینیم.»

مسئله تنش در دریای سرخ و تحرکات نیروهای یمنی بخش دیگری از اظهارات جان کربی بود که او در این ارتباط گفت: «حمل و نقل تجاری در دریای سرخ امروز به دلیل حملات نیروهای یمنی خطرناک‌تر شده است. ادامه حملات به کشتی‌ها کاملاً غیرقابل قبول است و ما برای اطمینان از جریان امن تر کشتی‌ها تلاش خواهیم کرد.»

جان کربی همچنین به تنش‌ها در شمال فلسطین اشغالی و مرز لبنان اشاره کرد و گفت: «دولت بایدن، اسرائیل را به خاطر حملاتش به ارتش لبنان سرزنش کرده و به اسرائیل اطلاع داد که حملات به ارتش لبنان غیرقابل قبول است. اسرائیل از ۷ اکتبر تاکنون بیش از ۳۴ بار به ارتش لبنان حمله کرده است، این درحالی است که سربازان و افسران اسرائیلی ممکن است خویشتن‌داری کافی نداشته باشند. ما به شدت نگران گسترش درگیری بین اسرائیل و حماس به شمال اسرائیل هستیم و با اسرائیل و لبنان برای مهار جنگ کار می‌کنیم. واضح هستیم که نمی‌خواهیم درگیری به لبنان سرایت کند.»

از سوی دیگر، کشته شدن ۳ اسیر اسرائیلی در غزه در حمله ارتش صهیونیستی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است.

ساعاتی پیشتر، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ۳ نفر از اسرای خود در غزه را در منطقه شجاعیه به اشتباه به قتل رسانده است.

منابع عبری زبان اعلام کردند دو نفر از کشته شدگان یوتام حاییم و سامر طلالکا نام دارند و اسم اسیر دیگر که به قتل رسیده، اعلام نشده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این باره گفته در جریان نبردهای شجاعیه، ارتش این ۳ اسیر اسرائیلی را بدون قصد و به اشتباه به عنوان یک تهدید شناسایی کرده و آن‌ها را هدف قرار داده و به قتل رسانده است. اما پس از بررسی منطقه شک و تردیدهایی نسبت به هویت کشته شدگان ایجاد شد و در نهایت اجساد آن‌ها به اراضی اشغالی انتقال داده شد و پس از اینکه مورد معاینه قرار گرفتند، مشخص شد که آن‌ها سه نفر از اسرای اسرائیلی در غزه بوده‌اند.

از سوی دیگر، یک خبرنگار اسرائیلی اعلام کرد که اگر آتش‌بس نشود، فقط اجساد گروگان‌ها بازگردانده می‌شود. «یوسی ملمن»، خبرنگار سرشناس اسرائیلی تاکید کرد که اگر دولت برای آتش‌بس در غزه و مبادله اسرا اقدام نکند، صرفاً شاهد بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی از غزه خواهیم بود.