به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌داستان «پرنده‌باز تهران» نوشته ندا رسولی به‌تازگی توسط انتشارات هیلا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

ندا رسولی نویسنده این‌کتاب، متولد ۱۳۶۱ است و پیش‌تر رمان تاریخی «هیچکس این زن را نمی‌شناسد» را درکارنامه خود ثبت کرده که توسط انتشارات کتاب نیستان چاپ شده است.

پیش از شروع متن کتاب هم این‌جمله از هاینریش بل درج شده است: «تا زمانی که هنوز در جایی از زخمی خون می‌چکد، جنگ ادامه دارد.»

در قسمتی از داستان «جنگ مهر» از این‌کتاب می‌خوانیم:

لب‌هایم را فشار می‌دهم به هم: «دیدی، باز برگشتی سرِ خانه اولت!» دست می‌کشد به ته‌ریشش و با خنده می‌گوید: «نه! چه خانه اولی؟ فقط می‌خواهم دستی به سر و رویم بکشم، یک چیزی هم بخرم برایش.»

«خب. تا عصر هزارتا کارمی شود کرد. حالا عصر هم نشد، شب. شب خوب است بروم دنبالش؟ همین‌جا هم بخوابد، ها؟!»

چشم‌های درشت قهوه‌ای‌اش را می‌دوزد به من: «نسیم می‌گذارد شب بماند؟»

دلم ریش می‌شود برایش، ولی گرهی می‌اندازم به ابروهایم و می‌گویم: «از آسمان که نیفتاده توی دامن نسیم، تو هم باباشی خب! هی نسیم می‌گذارد، نسیم می‌گذارد!... بعد از پنج‌سال از خر شیطان پیاده شده‌ای که بچه‌ات را ببینی، ببینم کی جرئت دارد که نگذارد!»

می‌خندد و یک قاشق پلو می‌گذارد توی دهانش، بعد همین‌جور با دهان پر می‌گوید: «آی مادر شوهر!»

این‌کتاب با ۱۲۰ صفحه، شمارگان ۲۲۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.