«من آلیس نیستم ولی این جا خیلی عجیبه!» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «من آلیس نیستم ولی این جا خیلی عجیبه!» نوشته فرید حسینیان تهرانی به تازگی توسط نشر هیلا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

فرید حسینیان تهرانی متولد ۱۳۵۶ در تهران و دانش آموخته رشته‌های مهندسی مکانیک و مدیریت شهری است که در حوزه داستان‌نویسی و شعر نیز فعالیت دارد. او مجموعه شعر سپید «دارم خیال می‌کنم!»، مجموعه شعر سپید «ساده‌ترین حرف‌هایت را بزن!»، مجموعه داستان «از اول دو سانتی کج بود»، رمان «زنِ درون آل پاچینو»، مجموعه شعر سپید «اجرای عاشقانه‌ی نارنج»، ترجمه آنتولوژی شعر چین «هر قلبی بودای خویش اس» و ترجمه اشعار جیمز جویس «موسیقی مجلسی» را در کارنامه خود دارد.

رمان «من آلیس نیستم ولی این جا خیلی عجیبه!» به عنوان اثر جدید حسینیان تهرانی، ۱۶ فصل را با این عناوین در بر می‌گیرد: «تخم مرغ دوزرده فابرژه»، «تربیت آتیش به سری»، «من آلیس نیستم ولی این جا خیلی عجیبه!»، «به قول هیتلر گفتنی!»، «ناوچه پیکان و برج العرب»، «مبصر چهارساله در جلد آلیس»، «سایه سنگین بابالنگ دراز»، «ماهی سیاه کوچولو روی بالشت»، «چشم هایم داعشی رفت!»، «فشار جمجمه پلنگ صورتی»، «خانواده دکتر ارنست همینگوی»، «آتش نشانی لیلی پوت»، «علی کوچولو قهرمان آتش سوزی»، «پرواز ئی تی بر تپه های لویزان»، «خه خه ز شب کوته و شب خفتن تو» و «سوپ رزماری و دَمیِ لاله».

در قسمتی از فصل «چشم هایم داعشی رفت!» از این کتاب می خوانیم:

ترس از تاریکی بهانه بود اما دروغ نه! من اساسا وقتی ناچارم دروغ بگویم سعی می کنم تکه ای از واقعیت را مابین دروغم جا بدهم که موقع دروغگویی بتوانم روی آن تکیه کنم تا اعتماد به نفسم از بین نرود و لو نروم. کی می شود دریا ز پوز سگ نجس؟ اما کلا از دروغ گفتن بیزارم، نه از منظر اخلاقی که به خاطر انرژی ای که از من می گیرد. مدیریت دروغ های بعدی از ظرفیت حافظه من خارج است. وقتی دروغ می گویم احساس پینوکیو را می فهمم. به خیالم او هم از سندرمی مشابه من رنج می برده و خودافشاگری اش او را افسانه کرده... فقط فرق من با او در عضو دروغ نماست: من وقتی شروع به دروغ گفتن می کنم، آن قدر دروغ را _ به قصد باورپذیر شدن _ شرح می دهم که به گاف دادن می افتم. آن وقت برای رفع و رجوع گاف هایم دوباره وراجی می کنم و این بار به لکنت ...

این کتاب با ۱۶۰ صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.